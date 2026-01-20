Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Βοήθησα να αποφευχθεί η απόδραση Ευρωπαίων τζιχαντιστών στη Συρία

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Νωρίτερα, η Δαμασκός έδωσε στους Κούρδους διορία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν στην ενσωμάτωση των δομών τους στο κεντρικό κράτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε απόψε ότι βοήθησε να αποφευχθεί η απόδραση Ευρωπαίων τζιχαντιστών στη Συρία, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στους Κούρδους μαχητές που είχαν την επίβλεψη των στρατοπέδων και των φυλακών όπου κρατούνται μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

«Ευρωπαίοι τρομοκράτες ήταν στη φυλακή. Δραπέτευσαν. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Συρίας και τον νέο ηγέτη της Συρίας, συνέλαβαν όλους τους κρατούμενους και τους ξανάστειλαν στη φυλακή», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post.

Ξεχωριστά, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν «με μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις στη Συρία. Νωρίτερα, η Δαμασκός έδωσε στους Κούρδους διορία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν στην ενσωμάτωση των δομών τους στο κεντρικό κράτος.

