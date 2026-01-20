Πολιτική | Διεθνή

Γροιλανδός πρωθυπουργός: Οι πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γροιλανδός πρωθυπουργός: Οι πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή
«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα», είπε ο Νίλσεν

Μήνυμα στον πληθυσμό της Γροιλανδίας και τις αρχές της χώρας πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν παραμένει ένα απίθανο σενάριο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με κατάληψη έστειλε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν μεταδίδει το Bloomberg.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου.

Nωρίτερα, μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δηλώνοντας την πρόθεση της για μία πιο μόνιμη παρουσία στην Αρκτική την Τρίτη 20/1 η οποία θα εφαρμοστεί μέσω της ενεργοποίησης του σχεδίου Baltic Sentry.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, κυρίως αμυντικών μέσων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού στόλου ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), θα ενσωματώσει εθνικά μέσα επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας προστασίας κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή, εικοσιτετράωρη επικοινωνία με τους συμμάχους της στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παράσταση νίκης και καταλληλότητα βγάζουν Κυριάκο - Από που αντλεί τη συγκρότησή του

Αυθαίρετα: Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου - Πρόστιμα και συνέπειες για ακίνητα, μεταβιβάσεις

Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές - Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

tags:
Γροιλανδία
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider