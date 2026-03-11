Ειδήσεις | Διεθνή

Μακρόν: Ζήτησε οι G7 να συντονίσουν τις ενέργειες για ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της G7, ζήτησε από όλες τις άλλες χώρες να αποφύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λαμβάνοντας τον λόγο κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης με τους ομολόγους του της G7, ζήτησε επιτακτικά από όλες τις άλλες χώρες να αποφύγουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ούτως ώστε να μην αποσταθεροποιηθούν περαιτέρω οι αγορές.

Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους άλλους ηγέτες της G7 να συντονίσουν τις ενέργειές τους για να «αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα το συντομότερο δυνατό» στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

