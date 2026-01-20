Πολιτική | Διεθνή

Φρεντέρικσεν για Γροιλανδία: Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας

«Η Δανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την κυριαρχία, την ταυτότητα, τα σύνορα και τη δημοκρατία» διεμήνυσε η πρωθυπουργός.

«Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, με τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει την υπό δανική κυριαρχία Γροιλανδία να κλιμακώνονται.

«Αυτό είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε» τόνισε μιλώντας στη Βουλή η Φρεντέρικσεν, ξεκαθαρίζοντας πως «η Δανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την κυριαρχία, την ταυτότητα, τα σύνορα και τη δημοκρατία».

Παράλληλα δήλωσε πως η Ευρώπη «φυσικά θα πρέπει να αντιδράσει» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής.

«Ως Ευρώπη, αν κάποιος ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο εναντίον μας, κάτι που προφανώς δεν μπορώ να συστήσω, τότε φυσικά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε Φρέντερικσεν, προσθέτοντας ότι η χώρα της «ποτέ δεν επιδίωξε τη σύγκρουση».

«Επιθυμούμε σταθερά τη συνεργασία και, για πολλά χρόνια, είμαστε πιστοί και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

