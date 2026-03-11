Ουκρανία: Η Ρωσία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα χτύπησε αγωγό πετρελαίου στην Οδησσό

Οι ρωσικές δυνάμεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

Σε δηλώσεις του ο Σέρχιι Κορέτσκι αναφέρει ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν τις εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει εφέτος περισσότερες από 30 επιθέσεις σε υποδομές της Naftogaz.

Ο Κορέτσκι δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς επιτίθεντο οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά στη νότια Ουκρανία υπάρχει ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός-Μπρόντι, ο οποίος προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την άντληση πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα και την διοχέτευση του στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ