Υποτονικός τζίρος και οριακή άνοδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής, καθώς «τρέχουν» οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τετάρτη με μικρή άνοδο. Aegean, ΟΤΕ και Optima ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Σε μια συνεδρίαση αισθητά μειωμένου όγκου και τζίρου, που υποδηλώνει στάση αναμονής εκ μέρους των επενδυτών όσο «τρέχουν» οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Τετάρτη με μικρή άνοδο.

Ενδεικτικά, στο ταμπλό διακινήθηκε όγκος 29,38 εκατ. τεμαχίων, που είναι ο δεύτερος χαμηλότερος εντός του 2026, ενώ ο «καθαρός» τζίρος της ημέρας δεν ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ καθώς από τα 208,1 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου τα 17,12 αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Έστω κι έτσι, η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε από τις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, όπου ο DAX υποχωρούσε άνω του 1%, ενώ σε Λονδίνο και Παρίσι οι απώλειες ήταν ελαφρώς μικρότερες.

Στα ενθαρρυντικά στοιχεία, το γεγονός ότι στις τράπεζες η προσφορά σε μεγάλο βαθμό απορροφήθηκε, ενώ στον FTSE Large Cap υπήρξαν και αρκετά μη τραπεζικά blue chips που έκλεισαν σε θετικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι ενδοσυνεδριακά δέχθηκαν πιέσεις.

Αναμένεται με ενδιαφέρον το κλίμα που θα διαμορφώσει στις διεθνείς αγορές η ιστορικής σημασίας απόφαση της IEA να αποδεσμεύσει 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Η κίνηση αυτή αφενός αναχαιτίζει τις ανησυχίες περί επάρκειας, από την άλλη πλευρά όμως στέλνει «μήνυμα» στις αγορές ότι η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει ουσιαστικά κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές, τελικά αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν πλήρως οι ανησυχίες της αγοράς είναι ο τερματισμός της σύγκρουσης ή τουλάχιστον μια σαφής πορεία προς αποκλιμάκωση.

Εντός συνόρων πάντως, μία ακόμα έκθεση από μεγάλο οίκο του εξωτερικού, αυτή τη φορά από τη Goldman Sachs, εστιάζει στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και κάνει λόγο για αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στον κίνδυνο ενός ενεργειακού σοκ, σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Οι συναλλαγές της Τετάρτης έκλεισαν για τον Γενικό Δείκτη, μετά από 11 εναλλαγές προσήμου, με άνοδο 0,21% στις 2.183,44 μονάδες.

Οριακά θετικό πρόσημο για τον τραπεζικό δείκτη, που ανέκαμψε από το -1,58% στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών και έκλεισε οριακά ενισχυμένος 0,04% στις 2.449,72 μονάδες. Μικτή η τελική εικόνα στη σύνθεση του δείκτη, όπου ξεχώρισε η άνοδος 2,57% για την Optima στα 9,19 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 1,36% της Τρ. Κύπρου. Ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ενισχυμένες περί του 0,85%, ενώ στον αντίποδα οι ΕΤΕ και Eurobank έκλεισαν με απώλειες 0,98% και 0,82% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2,3:1 με 81 τίτλους σε θετικό έδαφος, 35 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Πέραν των τραπεζών, στον FTSE Large Cap οι μετοχές των Aegean και OTE βρέθηκαν στην κορυφή των κερδών, ενισχυμένες 5,08% και 3,55% αντίστοιχα. Αξιόλογα κέρδη για ElvalHalcor (+1,93%) και Viohalco (+184%), ενώ άνοδο άνω του 1% σημείωσαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ και Metlen. Ενισχυμένοι σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν οι τίτλοι των Motor Oil, Lamda Development, Helleniq Energy, Aktor και ΟΠΑΠ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Σαράντης με απώλειες 1,72% στα 13,68 ευρώ, οι ΔΕΗ και Cenergy ακολούθησαν με απώλειες 1,58% και 1,55% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι Τιτάν (-0,97%), Coca-Cola HBC (-0,76%), ΔΑΑ (-0,27%) και Jumbo (-0,08%).