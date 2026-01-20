Bloomberg: Συζητήσεις Chevron - Τουρκίας για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

H Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ανέφερε Tούρκος αξιωματούχος.

Σε συνομιλίες με τη Chevron για κοινές έρευνες βρίσκεται η Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας.

«Η Chevron διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ερευνών και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες», τόνισε εκπρόσωπος της αμερικανικής πετρελαϊκής στο Bloomberg. «Είναι θέμα αρχής να μην σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα» πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία.

Η Άγκυρα έχει επιδιώξει να μειώσει την σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό που έχει επεκτείνει τον στόλο των εξειδικευμένων σκαφών της για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για άντληση έως και 4 δισ. δολαρίων.