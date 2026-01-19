Μπέσεντ: Δεν θα ήταν καθόλου συνετό η Ευρώπη να προβεί σε αντίποινα για τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός υπουργός επίσης προέτρεψε την Ευρώπη να μην έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να προβούν σε αντίποινα ενάντια σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν οι ΗΠΑ στη διαμάχη τους για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου συνετό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για αντίποινα στο εμπόριο, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Ταξίδευα, οπότε δεν είχα έρθει σε επαφή (με Ευρωπαίους αξιωματούχους), αλλά μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και προφανώς υπάρχουν πολλά νεότερα, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον πιστεύουν τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ