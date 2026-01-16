Γαλλία: Η αποστολή ευρωπαίων στρατιωτικών στην Γροιλανδία στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο

«Οταν οι χώρες μέλη της Ευρώπης πραγματοποιούν στρατιωτική άσκηση, αυτό είναι ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο FranceInfo.

Η αποστολή ευρωπαίων στρατιωτικών στην Γροιλανδία για την πραγματοποίηση στρατιωτικής άσκησης επιδιώκει να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με την αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους, δήλωσε η γαλλίδα υπουργός αρμόδια για τις Ενοπλες Δυνάμεις Αλίς Ρυφό.

«Απαιτείται η υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας των χωρών μελών», είπε επικαλούμενη την «στρατηγική αλληλεγγύη».

Τελώντας σε «θεμελιώδη διαφωνία» με την Ουάσινγκτον, η Δανία εξασφάλισε την αποστολή ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής στην Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας που έχει ανοίξει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβάλλει το πρόσχημα της ανάγκης προστασίας της από την απειλή της Ρωσίας και της Κίνας.

Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία, μαζί με την Ολλανδία, την Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων.

Υπάρχει «όντως μία απειλή στην περιοχή και η οποία έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρόνια, της όλο και εντονότερης παρουσίας της Κίνας και της Ρωσίας. Αλλά όντως υπάρχει το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το μήνυμα εστάλη και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης», είπε η γαλλίδα υπουργός.

Το μήνυμα είναι ότι «οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπισθούν την κυριαρχία τους». «Όταν στέλνεις ένα μήνυμα για την πρόθεσή σου να υπερασπισθείς την κυριαρχία σου, το στέλνεις σε όλο τον κόσμο και το στέλνεις επίσης στο εαυτό σου».

Η Γαλλία έχει αναπτύξει «μία πρώτη ομάδα στρατιωτικών» στην Γροιλανδία και τις επόμενες ημέρες θα στείλει νέα χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια μέσα, ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτικών που θα αναπτυχθούν στην Γροιλανδία, η Αλίς Ρυφό απάντησε ότι «θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες». Το σημαντικό είναι μάλλον το αποτέλεσμα παρά ο αριθμός, πρόσθεσε.

Η Γαλλία θα ανοίξει επίσης προξενείο στην Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε χθες ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ