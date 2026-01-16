Γερμανία: Η στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία αποφασίστηκε λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»

Η στρατιωτική αυτή αποστολή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με επικεφαλής τη Δανία ανακοινώθηκε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η αποστολή αναγνωριστικής ομάδας από ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στο NATO στη Γροιλανδία διατάχθηκε λόγω των «ρωσικών και κινεζικών απειλών» στην Αρκτική, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, στην οποία δεν αναφέρεται στις αμερικανικές εδαφικές φιλοδοξίες.

«Η Γερμανία, σε συνεργασία με άλλους εταίρους του NATO, θα στείλει αναγνωριστική ομάδα στη Γροιλανδία. Ο στόχος είναι να αξιολογήσουν τα μέσα για τη διασφάλιση της ασφάλειας απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές απειλές στην Αρκτική», ανέφερε το υπουργείο.

Η στρατιωτική αυτή αποστολή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με επικεφαλής τη Δανία ανακοινώθηκε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας παρά την αντίθεση του νησιού, το οποίο αποτελεί διοικητικά αυτόνομη περιοχή της Δανίας, αλλά και της Κοπεγχάγης και ευρωπαϊκών χωρών.

Το βασικό επιχείρημα της Ουάσινγκτον είναι ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφαλείας απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες στην Αρκτική.

Το γεγονός ότι η αποστολή αυτή ανακοινώθηκε ύστερα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο των επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, χωρίς να σημειωθεί απτή πρόοδος, συνιστά «χρονική σύμπτωση», βεβαίωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μιλώντας στο δίκτυο ARD.

«Όταν ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι η συνάντηση θα γινόταν την Τετάρτη (σ.σ.: προχθές), ούτε ποια θα ήταν η κατάληξή της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Πιστόριους υπογράμμιζε ότι οι ευρωπαϊκές αυτές χώρες που είναι και μέλη του NATO ήθελαν να συμμετέχουν στη διασφάλιση της ασφάλειας της Αρκτικής, ευρισκόμενες σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία και η Κίνα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την Αρκτική για στρατιωτικούς σκοπούς, θέτοντας έτσι εν αμφιβόλω την ελευθερία των οδών μεταφοράς, επικοινωνίας και εμπορίου», έκρινε ο Μπόρις Πιστόριους, επιμένοντας ότι η στρατιωτική αποστολή αναγνώρισης πρέπει να γίνει σε συμφωνία «ιδίως με τους Αμερικανούς εταίρους μας».

Σε ερώτηση που του έγινε χθες το βράδυ για τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία, ο Πιστόριους δήλωσε «σχετικά ήρεμος», υπογραμμίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν συνοψίζονται στη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ».

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διασφάλιση της ασφάλειας της Γροιλανδίας ισοδυναμεί με «αφαίρεση» από τον Αμερικανό πρόεδρο «του βασικού του επιχειρήματος», δήλωσε ακόμη.

«Δεν συμμεριζόμαστε μόνον τις ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά δεσμευόμαστε επίσης να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας.

Η Ρωσία κατηγόρησε επίσης το NATO ότι ενορχηστρώνει μια «επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση» της Αρκτικής και χαρακτήρισε «πρόσχημα» τη ρωσική και κινεζική απειλή, την οποία επικαλούνται χώρες του NATO.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ