Συνάντηση Μητσοτάκη με το μέλος του ΔΣ της Fed Στιβ Μίραν παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μίραν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα, συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτισε με το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στίβεν Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», σημείωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μίραν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον ελληνοαμερικανό διάλογο σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες», πρόσθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ.

