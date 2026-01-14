Πολιτική | Διεθνή

Γκίλφοϊλ: Στην Ελλάδα ο Στίβεν Μιράν - Πρώτη επίσημη επίσκεψη από εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Fed

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκίλφοϊλ: Στην Ελλάδα ο Στίβεν Μιράν - Πρώτη επίσημη επίσκεψη από εν ενεργεία μέλος του ΔΣ της Fed
«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα», ανέφερε.

«Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον φίλο μου, Δρ. Στίβεν Μιράν (Stephen Miran), έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

«Είναι η πρώτη φορά που ένα εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επισκέπτεται επίσημα την Ελλάδα - ένα ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις και τη χρηματοπιστωτική μας συνεργασία», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αλλαγές φέρνει η έλευση του HBO Max στη συνδρομητική

Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα»(;) που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια

Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ - Ποιος αναλαμβάνει

tags:
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Fed
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider