Τασούλας για «Κίμωνα»: Σήμερα είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Ο κ. Τασούλας μετέβη στο νέο απόκτημα του Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού με ελικόπτερο και στο ελικοδρόμιο του πλοίου τον υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, o αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του Στόλου, αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος και ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Ακολούθησε εν πλω απόδοση τιμών από πλοία του Αρχηγείου του Στόλου και στη συνέχεια ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Θυρεό του πλοίου, ενώ με τη σειρά του ο κ. Τασούλας πρόσφερε στον κυβερνήτη την εικόνα του Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Τασούλας, στη σύντομη δήλωσή του στη γέφυρα του πλοίου, πριν από την υπογραφή του βιβλίου επισκεπτών, ευχαρίστησε τον κυβερνήτη για τον «εντυπωσιακό συμβολισμό» στον Θυρεό που φέρει τα τρία διαφορετικών γενεών πολεμικά πλοία και χρησιμοποίησε έναν άλλο συμβολισμό.

«Όταν ο Ελύτης πήρε το Νόμπελ Ποίησης και Λογοτεχνίας στη Στοκχόλμη, το 1979, κατέθεσε στο ακροατήριό του -το οποίο και τον εξέλεξε για να πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας- τέσσερις ελληνικές λέξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε είχαν διάρκεια τριών χιλιάδων ετών, τη λέξη θάλασσα, τη λέξη ήλιος, τη λέξη ουρανός και τη λέξη ελευθερία. Σήμερα αυτές οι τέσσερις λέξεις μάς περιβάλλουν. Μας περιβάλλει ένας φωτεινός ήλιος -λες και χαμογελάει για την απόκτηση του "Κίμωνα" από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό- μας περιβάλλει ένας λαμπρός ουρανός και μία θάλασσα ήρεμη. Η λέξη ελευθερία έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι ο "Κίμων" μέσα στον ήλιο, τον ουρανό και τη θάλασσα, την ελληνική αλλά και όλης της Ανατολικής Μεσογείου, θα προασπίζει πρωτίστως την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μετά το πέρας της επίσημης τελετής, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι «σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού πλοίου "ΚΙΜΩΝ", ενός πλοίου έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας».

Επίσης, σημείωσε ότι «σήμερα είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο "ΚΙΜΩΝ" διέπλευσε ανάμεσα στην "Αθηναϊκή Τριήρη" και στο Θωρηκτό «Αβέρωφ», το Θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα. Και ο "ΚΙΜΩΝ", γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας». «Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητές του. Είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες. Και είναι ασύλληπτη η ηθική του δύναμη, η οποία θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας επεσήμανε: «Καλωσορίζουμε τον "Κίμωνα". Καλωσορίζουμε μία νέα Ελλάδα, η οποία θα είναι σεβαστή από τους φίλους, αλλά και εκείνοι οι οποίοι την απειλούν δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους γιατί ο "ΚΙΜΩΝ" και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό».

«Η επιχειρησιακή του ικανότητα σε επιχειρήσεις επιφανείας, αντιαεροπορικές, ανθυποβρυχιακές, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αυτοάμυνας είναι αφάνταστες. Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί που από σήμερα εντάσσεται στο Πολεμικό μας Ναυτικό, που από σήμερα το Αρχιπέλαγος και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αποκτούν μία τέτοια δύναμη ισχύος, η οποία, επαναλαμβάνω, προστατεύει και την εθνική μας κυριαρχία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επετύγχανε: Την προστασία της κυριαρχίας της και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα θα το κάνει πιο αποτελεσματικά», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ