Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 28,6% η Νέα Δημοκρατία, 2η η Πλεύση Ελευθερίας - Πώς βλέπουν το κόμμα Καρυστιανού

Στο 28,7%, με προβάδισμα 15,1 μονάδων από την Πλεύση Ελευθερίας που επέστρεψε στην 2η θέση, μέτρησε η Real Polls την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε από το protagon.gr. Τα συγκεκριμένο ποσοστό είναι πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά κάτω από τα ποσοστά της ΝΔ στις δίδυμες βουλευτικές εκλογές του 2023. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση του κυβερνώντος κόμματος εδώ και έξι μήνες.

Ανατροπές κατέγραψε η εταιρεία στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επανήλθε στη 2η θέση με 13,6% έναντι 11, 8% τον Δεκέμβριο, ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει πάνω από 1,5 μονάδα και μένει στο 10,3% στην εκτίμηση ψήφου, από 12,5% στα μέσα Δεκεμβρίου.

Στη σκιά της συζήτησης για το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται: υποχωρεί στο 4,1% στην πρόθεση και στο 5,3% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, με την Ελληνική Λύση στο 6,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 9% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (+0,3), το ΚΚΕ στο 6,3% και στο 7,7% (-0,1), τη Φωνή Λογικής 3,6% και στο 4,3% (-0,5) και το ΜέΡΑ25 στο 2,8% και στο 4,5% (+0,1). Ενδιαφέρον έχει η αύξηση όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα»: από το 7% τον Δεκέμβριο, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 14,8%.

Η έρευνα της Real Polls μετρά, ως γνωστόν, και τις απαντήσεις για την πρόθεση ψήφου στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμμα είχαν διαφορετικό αρχηγό. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται από το 7,8% στο 15,7%. Κόμματα αρχηγικά, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξαερώνονται.

Η απήχηση Τσίπρα - Καρυστιανού

Στο ερώτημα που τέθηκε για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, οκτώ στους δέκα απάντησαν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»), ενώ το ταβάνι για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 16% (4,6% «σίγουρα ναι» και 11,4% «μάλλον ναι») από το 21,7% της αντίστοιχης έρευνας του περασμένου Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού, δύο στους τρεις απάντησαν αρνητικά (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απάντησαν θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»). Η κα Καρυστιανού προηγείται για την πρωθυπουργία, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.