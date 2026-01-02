Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης: Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές
Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη.

«Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια: χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές, χωρίς ενεργό κατάληψη, με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019 και με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί οι Έλληνες δεν αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος - Μικρή κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

tags:
Παύλος Μαρινάκης
ΑΕΙ
Πανεπιστήμια
Φοιτητές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider