Σκέρτσος: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει με συνέπεια οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Σε συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) για τα πρώτα αποτελέσματα του «Παρατηρητηρίου της Έκθεσης Επιτροπής Πισσαρίδη», ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος -που ήταν στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου- σημειώνει σε ανάρτησή του:

«Η έκθεση της επιτροπής υπό τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη με αντικείμενο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και τον μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους αποτέλεσε μια τομή στον χρόνο διότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση ανέθεσε σε μια επιτροπή επίλεκτων οικονομολόγων να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον εμπλουτισμό του κυβερνητικού έργου με αυτές.

Η έκθεση αυτή - σε αντίθεση με παλαιότερες αντίστοιχες εκθέσεις που έχουν συνταχθεί στο παρελθόν αλλά έμειναν στο συρτάρι - αξιοποιήθηκε στο έπακρο από τη σημερινή κυβέρνηση. Αποτέλεσε τη βάση για το σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων "Ελλάδα 2.0" του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που από το 2021 υλοποιεί με μεθοδικότητα η χώρα μας».

Και ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Η χθεσινή παρουσίαση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών τεκμηριώνει με επιστημονικό τρόπο και αυστηρή μεθοδολογία ότι από τις συνολικά 525 συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη είτε έχει υλοποιηθεί είτε βρίσκεται υπό υλοποίηση το 83% δηλαδή 432 εξ αυτών, σε 23 διακριτά πεδία πολιτικής.

Η μελέτη αυτή που προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και υπογράφεται από εμπειρογνώμονες επιστήμονες, είναι πολύ σημαντική διότι δίνει μια απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα:

* Εφαρμόζει η Ελλάδα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, του κράτους και της κοινωνίας, όπως τις εισηγούνται οι ειδικοί;

* Πώς εξηγείται η μεγαλύτερη ανάπτυξη που καταγράφει η ελληνική οικονομία συστηματικά τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Η απάντηση είναι κοινή και στις δύο ερωτήσεις και δίνεται από αυτήν ακριβώς την μελέτη του ΚΕΦΙΜ: η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει με συνέπεια έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχει εισηγηθεί μια επιτροπή επίλεκτων οικονομολόγων», είναι το συμπέρασμα του Άκη Σκέρτσου που προσθέτει:

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη υπηρετώντας τον στόχο της αναγκαίας σύγκλισης με αυτήν, διότι για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία της διαθέτει ένα πολυδιάστατο σχέδιο δικής της ιδιοκτησίας το οποίο έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο του ταμείου ανάκαμψης», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ