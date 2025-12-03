Μπούγας: Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότητα, τη συμμετοχή και τα εν γένει δικαιώματα των ΑμεΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σε μήνυμά του αναφέρει, ότι «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότητα, τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και τα εν γένει δικαιώματά τους».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σε μήνυμά του αναφέρει, ότι «η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότητα, τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη και τα εν γένει δικαιώματά τους».

Ειδικότερα, στο μήνυμά του ο κ. Μπούγας αναφέρει:

«Η Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μας υπενθυμίζει την καθημερινή προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλλουμε για την άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην μένει πίσω.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνουμε διαρκώς δράσεις και μέτρα, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση κάθε πτυχή της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των δικαστικών κτιρίων, προκειμένου να καταστούν πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα η ορολογία στους Κώδικες, ενώ επεκτάθηκε το δικαίωμα για παροχή νομικής βοήθειας στους συμπολίτες μας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Με την επερχόμενη αναμόρφωση του θεσμού της Δικαστικής Μέριμνας, αντιμετωπίζουμε μια σειρά από διαχρονικές αστοχίες και αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες έχουν βαρύνουσες κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και νομικές προεκτάσεις για μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας.

Βασική επιδίωξή μας είναι να εξαλείψουμε εμπόδια, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της Χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ