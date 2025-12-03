Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική

Τι διεκδικούν οι ιδιοκτήτες ταξί.
Νέα 24ωρη ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.
Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΑΤ) προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές και την άφιξη του νέου έτους.
Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
- Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.