Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική

Τι διεκδικούν οι ιδιοκτήτες ταξί.

Νέα 24ωρη ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΑΤ) προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές και την άφιξη του νέου έτους.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: