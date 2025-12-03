Ειδήσεις | Ελλάδα

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική
Τι διεκδικούν οι ιδιοκτήτες ταξί.

Νέα 24ωρη ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΑΤ) προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές και την άφιξη του νέου έτους.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

tags:
Απεργία
Ταξί
Αττική
Αθήνα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider