Ονδούρα - Προεδρικές εκλογές: Ο Σαλβαδόρ Νασράλα προηγείται με οριακή διαφορά

Με καταμετρημένο το 79% των ψήφων, ο Νασράλα προηγείται με ποσοστό 40,34%.

Ο Σαλβαδόρ Νασράλα, του κεντρώου Φιλελεύθερου Κόμματος, διατηρεί οριακό προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ονδούρα, αφού ξανάρχισε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, εν μέσω καταγγελιών για εκλογική απάτη.

Με καταμετρημένο το 79% των ψήφων, ο Νασράλα προηγείται με ποσοστό 40,34% ενώ ο συντηρητικός υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος Νάσρι Ασφούρα –τον οποίο στηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ– ακολουθεί με ποσοστό 39,57%. Η διαφορά τους είναι μόλις 19.396 ψήφοι. Η Ρίξι Μονκάδα, του κυβερνώντος αριστερού κόμματος LIBRE βρίσκεται στην τρίτη θέση, με ποσοστό μόλις 19,01%.

Οι παρατηρητές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Αμερικανών Κρατών, αλλά και η εκλογική επιτροπή της Ονδούρας, έκαναν έκκληση για ψυχραιμία και υπομονή μέχρι να καταμετρηθούν και οι τελευταίες ψήφοι. Η καθυστέρηση όμως, καθώς και η οριακή διαφορά των δύο πρώτων, επιτείνουν την ένταση. Τα πρώτα αποτελέσματα, την Δευτέρα, έδειχναν ότι ο Ασφούρα είχε προβάδισμα μόλις 500 ψήφων, προτού να διακοπεί η διαδικασία λόγω προβλημάτων στο αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας καταμέτρησης και να ξαναρχίσει στη συνέχεια, αυτή τη φορά με το χέρι.

Την Τρίτη, όταν ανανεώθηκε η ιστοσελίδα όπου αναρτώνται τα αποτελέσματα, ο Νασράλα βρισκόταν μπροστά με 10.000 ψήφους διαφορά. Η διακοπή αυτή οδήγησε τον Τραμπ να μιλήσει για εκλογική απάτη, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις. Στις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο υποστήριξε ότι η Ονδούρα «προσπαθεί να αλλάξει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών» και απείλησε ότι «θα το πληρώσει».

