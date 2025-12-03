Οικονομία | Διεθνή

Δέσμη μέτρων για την οικονομική ασφάλεια από Κομισιόν - Οι 2 πρωτοβουλίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δέσμη μέτρων για την οικονομική ασφάλεια από Κομισιόν - Οι 2 πρωτοβουλίες
δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την οικονομική ασφάλεια: μία ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης και το σχέδιο δράσης RESourceEU.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την οικονομική ασφάλεια: μία ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης και το σχέδιο δράσης RESourceEU.

Ανακοίνωση για την οικονομική ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσίασαν κοινή ανακοίνωση για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας. Η ανακοίνωση σκιαγραφεί συγκεκριμένα μέτρα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και ανθεκτική απέναντι στις αυξανόμενες εξωτερικές οικονομικές απειλές, παραμένοντας παράλληλα ανοικτή και σταθερά προσηλωμένη στη διεθνή εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα. Η κοινή ανακοίνωση βασίζεται στη στρατηγική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας του 2023, η οποία και έθεσε τους πρωταρχικούς στόχους για οικονομική ασφάλεια: προώθηση των βιομηχανικών πλεονεκτημάτων, προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και συνεργασία με ομονοούσες χώρες.

Σχέδιο δράσης RESourceEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης RESourceEU, με στόχο να επιταχύνει και να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εφοδιασμό της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως σπάνιες γαίες, κοβάλτιο ή λίθιο. Με βάση τον κανονισμό για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (ΚΚΠΥ), η πρωτοβουλία παρέχει χρηματοδότηση και συγκεκριμένα εργαλεία για την προστασία της βιομηχανίας από γεωπολιτικούς και τιμολογιακούς κλυδωνισμούς, την προώθηση έργων για κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και για τη συνεργασία με χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις με σκοπό τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider