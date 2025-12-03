Πολιτική | Ελλάδα

Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο Κ. Κυρανάκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο Κ. Κυρανάκης
Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η Οδηγία για τα Βάρη και τις Διαστάσεις και το Πακέτο Οδικής Καταλληλότητας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η Οδηγία για τα Βάρη και τις Διαστάσεις και το Πακέτο Οδικής Καταλληλότητας, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, την κοινωνική διάσταση και την προώθηση πράσινων μεταφορών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός θα συμμετάσχει, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Βαλτικής-Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου.

Επιπλέον, στις 5 Δεκεμβρίου θα παραστεί στο Συμβούλιο Υπουργών Κοινότητας Μεταφορών ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. Με τις παρεμβάσεις του θα αναδείξει την εθνική προτεραιότητα των έργων διασυνδεσιμότητας και τη δέσμευση της Ελλάδας για ανθεκτικές, πράσινες και κοινωνικά δίκαιες μεταφορές.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί επαφές με ομολόγους, μεταξύ των οποίων με τον Ιρλανδό και τον Λιθουανό υπουργό, με έμφαση στην προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας το β' εξάμηνο του 2027.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Lamda - Ελληνικό: Εξασφαλισμένα έσοδα 2,2 δισ. - Πώς προχωρούν μεγάλα projects, «ξεπουλάνε» τα οικιστικά

tags:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider