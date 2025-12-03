Πικραμένος (ΣτΕ): «Μαύρη εικόνα» για τη Δικαιοσύνη - Οι δικαστές δουλεύουν νυχθημερόν

Ο κ. Πικραμένος χαρακτήρισε γενικότερα την εικόνα που παρουσιάζει η Δικαιοσύνη, «πολύ μαύρη», κάτι το οποίο «οφείλεται σε μια γενικότερη αντίδραση της κοινωνίας, τα αίτια της οποίας είναι πολλά».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεση του δικαστηρίου για το 2024, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει το έργο της Δικαιοσύνης και ειδικότερα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, ο κ. Πικραμένος χαρακτήρισε γενικότερα την εικόνα που παρουσιάζει η Δικαιοσύνη, «πολύ μαύρη», κάτι το οποίο «οφείλεται σε μια γενικότερη αντίδραση της κοινωνίας, τα αίτια της οποίας είναι πολλά».

Ακόμα, ανέφερε ότι «όσο βαθαίνει η κρίση των θεσμών, τόσο είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για εξωστρέφεια λελογισμένη, να παρουσιάζονται κατά το δυνατό οι δικαστικές αποφάσεις, καθώς ο πολίτης δεν μπορεί να αντιληφθεί πως λειτουργεί η έννομη τάξη, οπότε συχνά οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα» και προσέθεσε ότι «οι τοξικές ειδήσεις πουλάνε πολύ περισσότερο από τις θετικές ειδήσεις», αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι «πολλές φορές κάνεις ένα καλό και θα σου πουν τα μειονεκτήματα του καλού, το φως πέφτει πάντα στην ατέλεια και όχι στην προσπάθεια».

Ακόμη, ο κ. Πικραμένος έκανε λόγο για μια «απομάγευση» των θεσμών, αφού πλέον δεν υπάρχει τίποτα, χωρίς έναν κακό σχολιασμό. «Αυτό οδηγεί σε μια πολύ βαθιά κρίση στη Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που οδηγούν στην «απομάγευση» των θεσμών δεν έχουν ποτέ και τίποτα να προτείνουν, ουσιαστικά πυροβολούν τα πόδια μας».

Κατά τον πρόεδρο του ΣτΕ, «οι κοινωνιολόγοι λένε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένος από τον χρόνο απονομής Δικαιοσύνης, γιατί στην σύγχρονη εποχή γίνονται όλα γρήγορα, ενώ οι χρόνοι της Δικαιοσύνης είναι διαφορετικοί».

Επίσης, ο κ. Πικραμένος, αναφέρθηκε στην τεράστια δουλειά που γίνεται στα δικαστήρια και τόνισε: «Οι άνθρωποι δουλεύουν νυχθημερόν και κάνουν δουλειά υψηλότατου επιπέδου», προσθέτοντας: «Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε τους χρόνους μας. Δεν είναι μόνο οι αναβολές, αλλά πρέπει να μικρύνει και ο χρόνος μεταξύ συζητήσεως και δημοσίευσης της απόφασης. Δουλεύουμε εντατικά με παροτρύνσεις. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχει η καραμέλα της καθυστέρησης».

Σε άλλο σημείο ο κ. Πικραμένος τόνισε ότι «η Δικαιοσύνη είναι το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία» και η αμφισβήτησή της είναι «πλήρης άρνηση της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης το περασμένο έτος οι εκκρεμείς υποθέσεις την 1.1.2024 ήταν 11.504, το ίδιο έτος εισήχθησαν συνολικά 3.050 υποθέσεις, διεκπεραιώθηκαν 3.991 και 31.12.2024 οι εκκρεμείς υποθέσεις ήταν 10.564.

