Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η παράταση δίνεται, προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους στις επικείμενες αλλαγές για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων θα είναι διαθέσιμη σε αυτούς από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

