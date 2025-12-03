Ρούτε: Τα 2/3 των χωρών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί στον μηχανισμό PURL - Έπαινοι στον Τραμπ

Αναφερόμενος στις ειρηνευτκές συνομιλίες, ο κ. Ρούτε είπε ότι «συντονιζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ και, φυσικά, με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Ο μόνος άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στις ειρηνευτκές συνομιλίες, ο κ. Ρούτε είπε ότι «συντονιζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ και, φυσικά, με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία μέσω του λεγόμενου Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL), ο οποίος έχει λάβει μέχρι στιγμής δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων,

«Μάθαμε ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα συνεισφέρουν επίσης στον PURL, ως οι πρώτοι εταίροι του ΝΑΤΟ που το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί για πάνω από 4 δισεκατομμύρια», ανέφερε ο κ. Ρούτε.