«Γιατί αυτοί πέτυχαν»: O Οδυσσέας Αθανασίου (Lamda) παρουσίασε το βιβλίο του

Έξι κράτη που έπλασαν το μέλλον τους με ευφυΐα και στρατηγική. Έξι κόσμοι που βρήκαν τη δύναμη να μεταμορφωθούν.

Στο βιβλίο «Γιατί αυτοί πέτυχαν» ο Οδυσσέας Αθανασίου –ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους CEO στην Ελλάδα– φωτίζει τα μυστικά της εντυπωσιακής ανόδου έξι μικρών κρατών που κατάφεραν να αλλάξουν τη μοίρα τους και να γίνουν διεθνή παραδείγματα προόδου. Με μια ζωντανή ιστορικοπολιτική αναδρομή, εξετάζει πώς η Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, η Βενετία των εμπόρων, η Ολλανδία των καινοτομιών, η Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, η Νότια Κορέα της τεχνολογίας και η Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου αξιοποίησαν το ανθρώπινο δυναμικό, τη διορατικότητα και τη στρατηγική τους για να αναδειχθούν σε παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν πολλά να μας μάθουν για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η παρουσίαση του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, κινήθηκε πάνω στα παραδείγματα αυτά, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια σειρά από καίριες και πρωτότυπες σκέψεις γύρω από την έννοια της επιτυχίας σήμερα. Με το βλέμμα στραμμένο στους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική και κυρίως στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, ο συγγραφέας έθεσε ερωτήματα που αντανακλούν τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της εποχής μας.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας και η ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, ενώ το κοινό, που αποτελούνταν από προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και της δημοσιογραφίας, κατέκλυσε την αίθουσα. Ως CEO της LAMDA Development από το 2009, μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece και πρώην μέλος για πολλά χρόνια του Δ.Σ. του ΣΕΒ, ο Οδυσσέας Αθανασίου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Η συζήτηση επιβεβαίωσε πόσο επίκαιρο και αναγκαίο είναι ένα βιβλίο που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της προόδου και της ανάπτυξης στο σήμερα.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ανέφερε μιλώντας για το βιβλίο: «Το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου δεν είναι ένα εγχειρίδιο οικονομικών ούτε μια στεγνή ιστορική μελέτη. Είναι κάτι πιο απαιτητικό. Είναι μια απόπειρα να δούμε πώς πραγματικά γράφεται η πορεία μιας χώρας. Όχι μόνο πάνω στους χάρτες και τα στατιστικά στοιχεία, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που συνεργαζόμαστε, που εμπιστευόμαστε –ή δεν εμπιστευόμαστε– ο ένας τον άλλον».

Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου μεταξύ άλλων επισήμανε: «Το ερώτημα “γιατί αυτοί πέτυχαν” είναι πολιτικό ερώτημα. Και είναι πολλοί εκείνοι που έχουν συμβάλει στην ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια της ιστορίας και της δημιουργίας των σύγχρονων δυτικών κρατών. Το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου είναι ένα σημαντικό βιβλίο, επειδή φωτίζει, μέσα από την επιτυχία 6 χωρών, ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε κοινωνίες που πέτυχαν. Εργατικότητα, ατομική ευθύνη, στρατηγική, ευφυΐα, θέληση είναι ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που συναντάμε στις κοινωνίες που σημείωσαν σημαντική πρόοδο».

Ο εκδότης Νώντας Παπαγεωργίου καλωσορίζοντας το κοινό τόνισε μεταξύ άλλων: «Ήταν μεγάλη τιμή να εκδώσουμε το πολύ ιδιαίτερο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου: με τίτλο που προϊδεάζει για ερώτηση, αλλά χωρίς ερωτηματικό στο τέλος. Γιατί το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου έπειτα από έρευνα και μελέτη δίνει απαντήσεις».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της Νίκης Λυμπεράκη, ο συγγραφέας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα πολύχρονης αναζήτησής του, μέσα από βιβλία, συζητήσεις και ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και πρόσθεσε: «Δεν είναι ένα βιβλίο οικονομίας ή ιστορίας, είναι μια ιστοριογραφία οικονομικής ανάπτυξης 6 χωρών. Στόχος μου είναι να μεταδώσω όσα έμαθα και συγκέντρωσα στη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους, ώστε να τους χρησιμεύσει ως ένα επιπλέον εργαλείο για το παρόν και το μέλλον».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον συγγραφέα να υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου, δεχόμενος θερμά και ενθουσιώδη σχόλια από τους παρευρισκόμενους. Ο συγγραφέας θα διαθέσει τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου για τους σκοπούς του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ΔΕΣΜΟΣ, για τη στήριξη και ενίσχυση της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των νέων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.