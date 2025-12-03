To TikTok θα επενδύσει πάνω από 37,7 δισ. δολάρια για data center στη Βραζιλία

Σε συνέντευξη την Τετάρτη σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Λούλα επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα προκαλέσει «μια επανάσταση στην πολιτεία Σεαρά».

Περισσότερα από 37,7 δισ. δολάρια θα επενδύσει το TikTok στη Βραζιλία για να κατασκευάσει ένα κέντρο δεδομένων, σηματοδοτώντας το πρώτο μεγάλο έργο τέτου είδους στη Λατινική Αμερική. Το έργο που θα αναπτυχθεί κοντά στο βιομηχανικό λιμάνι του Πεσέμ, μάλιστα, θα βασίζεται αποκλειστικά σε καθαρή ενέργεια από αιολικά πάρκα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το TikTok θα συνεργαστεί με την εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων Omnia και την Casa dos Ventos, έναν από τους κορυφαίους παρόχους AΠΕ στη Βραζιλία, για τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων στο βορειοανατολικό κρατίδιο Σεαρά, όπως υπογράμμισε η Μόνικα Γκιζ, επικεφαλής του TikTok στη Βραζιλία. «Πρόκειται για μια ιστορική επένδυση για την εταιρεία στη Βραζιλία. Είναι ένα σημαντικό βήμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας σε από τις πιο δυναμικές ψηφιακές αγορές στον κόσμο» τόνισε.

Η Βραζιλία θεωρείται η χώρα της Λατινικής Αμερικής που θα επωφεληθεί περισσότερο από την παγκόσμια άνθηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων, καθώς διαθέτει πολλές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ένα διασυνδεδεμένο εθνικό δίκτυο και τα περισσότερα καλώδια οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας στην περιοχή. Το Πεσέμ βρίσκεται κοντά σε έναν σημαντικό κόμβο υποθαλάσσιων καλωδίων που καταλήγουν στην Φορταλέζα, παρέχοντας μία από τις συντομότερες διαδρομές από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη και την Αφρική.

Η Γκιζ έδωσε το παρών σε εκδήλωση στη Σεαρά με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ξεδίπλωσε τα σχέδια της ByteDance σχετικά με την επέκταση της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα την Τετάρτη σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Λούλα επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα προκαλέσει «μια επανάσταση στην πολιτεία Σεαρά».