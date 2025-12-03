Βουλή: Εγκρίθηκε η επέκταση της Σύμβασης υποστήριξης των Rafale

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη, "παρών" δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν "όχι".

Τον σκοπό της διατήρησης του υψηλοτάτου επιπέδου διαθεσιμότητας των "Rafale", και για την επόμενη τετραετία, υπηρετεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθ. Δαβάκη, το νομοσχέδιο με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου «RAFALE», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής.

Απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση για τα παραρτήματα της Σύμβασης, που τους απέτρεψε από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Δαβάκης διερωτήθηκε «πότε άλλοτε, δόθηκαν στην επιτροπή μας, απόρρητα γραπτά παραρτήματα συμβάσεων, σε διαδικασία έγκρισης με νόμο, όπως αυτή που κάνουμε σήμερα; Όταν ψηφίσαμε την αρχική Σύμβαση προμηθείας των Ραφάλ, μας είχανε μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα; Δεν υπάρχει κανένα κενό ενημέρωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η πολιτική ηγεσία [. . .] έχει προσφέρει απείρως περισσότερη ενημέρωση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε σχέση με το σχετικά άμεσο παρελθόν» είπε ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε: «Ένα είναι το ερώτημα: Θέλουμε υψηλές διαθεσιμότητες στο επίπεδο του 90%, που αναφέρει και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας ή όχι; Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε αυτό το ερώτημα, σύσσωμη η αντιπολίτευση με φωτεινές εξαιρέσεις κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει όχι».

Όπως είπε ο κ. Δαβάκης κλείνοντας τη συζήτηση, «η Βουλή καλείται να κυρώσει την δεύτερη τροποποίηση της ενεργούς Σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Η τροποποίηση αυτή αφορά στη χρονική επέκταση της Σύμβασης για τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσεως. Σκοπός είναι, η Πολεμική μας Αεροπορία να διατηρήσει όπως διατηρεί, το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Ραφάλ και για την επόμενη τετραετία».

Από την αντιπολίτευση ασκήθηκε κριτική ότι η κυβέρνηση ζητά να ψηφιστεί "καλή τη πίστει" ένα νομοσχέδιο 16 σελίδων για μια Σύμβαση 500 εκ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιούνται στη Βουλή οι 170 σελίδες των παραρτημάτων της.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος είπε ότι δεν συζητούμε εάν και κατά πόσον μας είναι αναγκαία τα "Rafale". Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά, πώς μπορούμε να συζητήσουμε μια Σύμβαση ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, όταν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν και αιτιολογούν μια τέτοια δαπάνη (τα παραρτήματα της Σύμβασης) δεν είναι σε γνώση μας; ρώτησε ο κ. Μάντζος.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκοglου είπε ότι το κόμμα του είχε υπερψηφίσει την απόκτηση των "Rafale", ωστόσο η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι σημαντική, αφού προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή κρίσιμα άρθρα της Σύμβασης και τα αντίστοιχα παραρτήματα, με την αναλυτική κατανομή κόστους, δεν δημοσιεύονται, με επίκληση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Ν. Παπαναστάσης είπε ότι η κυβέρνηση ζητάει από τον λαό να δεχτεί νέες βαριές θυσίες για τη χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας, να μην αντιδρά στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, να μη διαμαρτύρεται που οι γνώσεις και τα χέρια του είναι στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να σπέρνουν τον θάνατο και την καταστροφή. Όμως, ο λαός λέει "Κούνια που τους κούναγε" Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, που να συνδέει την εργατική τάξη με τη σημαία των εκμεταλλευτών της είπε ο κ. Καραναστάσης.

Στην ανάγκη συζήτησης του συνολικού οικοσυστήματος της 'Αμυνας και όχι αποσπασματικά -χωρίς να αμφισβητεί τους επιτελείς που λένε ότι τα "Ραφάλ" είναι πολύ καλά αεροσκάφη- αναφέρθηκε η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστόπουλου.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλος είπε ότι οι βουλευτές που καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη Σύμβαση είναι αυτοί οι οποίοι «δεν θα λάβουν γνώση» των λεπτομερειών της Σύμβασης.

Ο αγορητής της ΚΟ Νίκη, Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι στηρίζει την κύρωση της Σύμβασης, αλλά απαιτεί λογοδοσία, τεχνική σαφήνεια και στρατηγικό σοβαρό σχεδιασμό.

Τέλος, ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν να υπάρχει διαφάνεια τη στιγμή που δεν βλέπουμε τι είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε;».

