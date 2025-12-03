Δήμας: Προτεραιότητα μας η ολοκλήρωση έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιοπιστία και συνέπεια στις παραδόσεις έργων, επισημαίνοντας πως αύριο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα της οδού Πάτρα - Πύργος εντός χρονοδιαγράμματος.

Στις κύριες παρεμβάσεις του υπουργείου που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στη συζήτηση με τίτλο «Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ασφαλούς Ανάπτυξης Υποδομών», που πραγματοποιήθηκε σήμερα, δεύτερη ημέρα του 36ου Ετήσιου Greek Economic Summit (GES2025) που διεξάγει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υπό τον τίτλο "Reset. Reform. Rise" και λαμβάνει χώρα στο Athenaeum InterContinental Hotel στην Αθήνα.

Ειδικότερα, ο υπουργός αναφέρθηκε στον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, που θα αποσυμφορήσει την περιοχή και θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να μην εισέρχονται στο αστικό δίκτυο, ενώ θα ενώσει τη νέα Εθνική Οδό με τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω και θα δημιουργήσει τρεις νέους κόμβους, καταργώντας ένα φανάρι. Μίλησε και για τον κόμβο της Μεταμόρφωσης που θα διαθέτει δύο εισόδους, μειώνοντας σημαντικά την τρέχουσα κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ επεσήμανε ότι οι 15 νέοι σταθμοί μετρό στην Αττική θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αποσυμφόρηση.

Σε ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφου της «Ναυτεμπορικής», Φάνη Ζώη, για το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών τις πρωινές ώρες, ο υπουργός είπε «εξετάζεται μαζί με άλλα» και προανήγγειλε ότι μέσα στο 2026 «θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση στην Αττική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιοπιστία και συνέπεια στις παραδόσεις έργων, επισημαίνοντας πως αύριο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα της οδού Πάτρα - Πύργος εντός χρονοδιαγράμματος. Ο υπουργός επανέλαβε ότι «προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος», ενώ συμπλήρωσε ότι η συντήρηση των υποδομών αποτελεί βασικό στόχο για την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Ο κ. Δήμας τόνισε επίσης τη σημασία του συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο πολιτείας, με συνεργασία περισσότερων υπουργείων, και την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη έργων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράδειγμα αποτελεί ο σταθμός Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, που, όπως είπε, είναι «ο πιο όμορφος στον κόσμο», ενώ όπως προσέθεσε, πολλοί ακόμα σταθμοί του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν «ως μικρά μουσεία».

«Έχουμε βρει τη σημαντική ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των έργων και της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων» είπε, κάτι που θα το δούμε και στην Κρήτη, όπου το σύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα αναδείξει και τον αρχαιολογικό χώρο.

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Μουστάκας, μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου & γενικός διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της GEK TERNA, υπογράμμισε ότι η βελτίωση των υποδομών έχει συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των θανάτων από τροχαία, ενώ τόνισε ότι η ποιότητα στην προετοιμασία και κατασκευή των έργων και η μακροχρόνια συντήρηση είναι βασικά στοιχεία της επιτυχίας. Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα πρότεινε υβριδική προσέγγιση, που συνδυάζει επενδύσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση των ΙΧ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ