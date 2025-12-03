«Σκληρό καρύδι» οι 2.100 μονάδες για το ΧΑ

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με επίκεντρο τις τράπεζες, υποχρέωσαν σε απώλειες τον Γενικό Δείκτη. Ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Viohalco, Lamda Development και Aktor.

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με επίκεντρο τις τράπεζες, υποχρέωσαν σε απώλειες τον Γενικό Δείκτη της Λεωφόρου Αθηνών την Τετάρτη.

Αν και δεν έλειψαν οι επιλεκτικές εισροές σε μη τραπεζικές μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τις πιέσεις σε επίπεδο Γενικού Δείκτη.

Έτσι, χωρίς να έχουν χαθεί κρίσιμες στηρίξεις, η αγορά παραμένει κοντά στο άνω όριο του εύρους τιμών στο οποίο συσσωρεύει εδώ και τέσσερις μήνες, και σε επαφή με το επίπεδο των 2.100 μονάδων που την έχει δυσκολέψει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι ατασικές ευρωπαϊκές αγορές «διευκόλυναν» τη σημερινή διολίσθηση, με τον γερμανικό DAX και τον βρετανικό FTSE 100 να είναι σχεδόν αμετάβλητοι και τον γαλλικό CAC να κινείται σε οριακά θετικό έδαφος.

Η σημερινή πτωτική συνεδρίαση στο ΧΑ συνοδεύθηκε από συνολικό τζίρο 223,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 52,59 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, όπου η κινητικότητα διατηρείται. Εξ αυτών, τα 25,89 εκατ. ευρώ αφορούσαν ένα πακέτο 3,63 εκατ. τεμαχίων στην Τρ. Πειραιώς στην τιμή των 7,127 ευρώ ανά μετοχή, και 8,63 εκατ. ευρώ ένα πακέτο 485 χιλ. τεμαχίων στη ΔΕΗ στην τιμή των 17,80 ευρώ ανά μετοχή.

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στο χαμηλό ημέρας των 2.086,55 μονάδων με απώλειες 1,01%.

Στο -1,82% οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη στις 2.320,68 μονάδες, από τη σύνθεση του οποίο «διασώθηκε» μόνο η μετοχή της CrediaBank, ενισχυμένη 2,38% στα 1,55 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, 53 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 62 με αρνητικό και 36 αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων να διαμορφώνεται σε 1:1,2.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Viohalco ξεχώρισε με άνοδο 2,87% στα 10,78 ευρώ, που φέρνει τη συνολική της απόδοση εντός του έτους στο +97,79%. Ακολούθησε η Lamda Development ενισχυμένη 1,56% στα 7,15 ευρώ, η Aktor με άνοδο 1,41% στα 9,35 ευρώ και η Motor Oil με κέρδη 1,15% στα 29,78 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι Cenergy (+0,80%), Jumbo (+0,36%), Helleniq Energy (+0,18%) και ΔΕΗ (+0,17%), ενώ αμετάβλητος στα 3,40 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της ElvalHalcor.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Eurobank με απώλειες 3,01% στα 3,47 ευρώ. Η ΕΤΕ υποχώρησε 2,30% στα 13,37 ευρώ, η Metlen 2,28% στα 42,78 ευρώ, ενώ πάνω από 1% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τις ΕΥΔΑΠ (-1,34%), Alpha Bank (-1,18%) και Τρ. Πειραιώς (-1,01%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν μεταξύ άλλων, με μικρότερες απώλειες, οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,96%), ΔΑΑ (-0,79%), Coca-Cola HBC (-0,74%), ΟΠΑΠ (-0,55%), ΟΤΕ (-0,51%), Τρ. Κύπρου (-0,50%) και Τιτάν (-0,44%).