Fitch: Η Ελλάδα μεταξύ των ελάχιστων ευρωπαϊκων χωρών με δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2026

«Ουδέτερο» δημοσιονομικό προφίλ «βλέπει» η Fitch για τη δυτική Ευρώπη το 2026, αλλά και έντονες αποκλίσεις μεταξύ επιμέρους χωρών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει και την Ελλάδα.

«Ουδέτερο» δημοσιονομικό προφίλ «βλέπει» η Fitch για τη δυτική Ευρώπη το 2026, αλλά και έντονες αποκλίσεις μεταξύ επιμέρους χωρών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει και την Ελλάδα.

Ο οίκος προβλέπει ότι το διάμεσο δημόσιο έλλειμμα της ΕΕ θα επιδεινωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα της ευρωζώνης αναμένεται να παραμείνει κοντά στο 3%.

«Προβλέπουμε ότι μόνο λίγες χώρες θα διατηρήσουν δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2026, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας» τονίζει μεταξύ άλλων ο οίκος, σχολιάζοντας ότι αυτές οι οικονομίες πέρασαν από σημαντικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προσαρμογές μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση της ευρωζώνης, και πλέον είναι πιο ανθεκτικές. «Η πανδημία Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν άλλαξαν θεμελιωδώς τη δέσμευσή τους για συνεχή μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του χρέους» προσθέτει.

Οι αναλυτές του οίκου προβλέπουν ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν τον δημοσιονομικό χώρο να αυξήσουν τις δαπάνες για άμυνα ή άλλες κατηγορίες δαπανών, κυρίως η Γερμανία, η Σουηδία και η Δανία, θα δουν τις δημοσιονομικές τους θέσεις να αποδυναμώνοντας.

Η Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα της Γερμανίας θα υπερβεί το 4% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, επίπεδα που έχουν να εμφανιστούν από την επανένωση της χώρας στα μέσα της δεκαετίας του 1990. «Αν οι υψηλότερες δαπάνες δεν ενισχύσουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, τότε οι προκλήσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσαν να ενταθούν» τονίζει ο οίκος.

Για Ιταλία και Ισπανία η Fitch προβλέπει περιορισμένους δημοσιονομικούς κινδύνους, παρά το υψηλό δημόσιο χρέος, είτε λόγω της ισχυρής πολιτικής δέσμευσης και του διευρυνόμενου ιστορικού δημοσιονομικής εγκράτειας (Ιταλία), είτε της ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής (Ισπανία).

Αντίθετα, το Βέλγιο και η Γαλλία, και σε κάποιο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίσουν να εμφανίζουν περιορισμένη πρόοδο ως προς τη μεσοπρόθεσμη εξυγίανση, λόγω πολιτικής αβεβαιότητας και πολιτικού κατακερματισμού, κάτι που περιορίζει τα περιθώριά τους να απορροφήσουν πρόσθετα σοκ.

Ανθεκτικότητα και κίνδυνοι

Οι περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις και τον γεωπολιτικό κατακερματισμό, και αναμένοντας μέτρια ανάπτυξη το 2025 και το 2026, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Fitch.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο οίκος, παραμένουν ουσιώδεις κίνδυνοι, που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, με πιθανές μετατοπίσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και με προκλήσεις στην εγχώρια οικονομική πολιτική και στο πολιτικό περιβάλλον.

Η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, από τον χαμηλό πληθωρισμό και τις υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες προέρχονται από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της Γερμανίας και την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που λήγει το 2026.

Σύμφωνα με τη Fitch, η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής της, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας πιθανότατα θα χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική με μέτρο.

Πάντως οι οικονομίες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ταχύτερη του αναμενόμενου αύξηση δαπανών, που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην άμυνα και με τη γήρανση του πληθυσμού (υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές παροχές, συντάξεις). «Αυτό επιτείνει δύσκολες δημοσιονομικές επιλογές, ιδιαίτερα εν μέσω επίμονου πολιτικού κατακερματισμού» αναφέρει ο οίκος.

Οι αναλυτές της Fitch αναμένουν επίσης ελαφρά αύξηση στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στις περισσότερες χώρες, ενώ επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ διατηρείται.