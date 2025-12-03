Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τον Λίβανο

Ο Νετανιάχου ανέθεσε στον μεταβατικό διευθυντή του Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας να στείλει εκπρόσωπο σε συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους στον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή εκπροσώπου για συνάντηση με πολιτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους του Λιβάνου, μια «πρώτη προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια βάση σχέσεων και οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο».

Ο Νετανιάχου «ανέθεσε στον μεταβατικό διευθυντή του Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας να στείλει εκπρόσωπο εκ μέρους του σε μία συνάντηση με κυβερνητικούς και οικονομικούς αξιωματούχους στον Λίβανο», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή.

Η ανακοίνωση έγινε μετά το πέρασμα αποσταλμένου των ΗΠΑ, του Μόργκαν Όρταγκους, από την Ιερουσαλήμ, σε ένα υπόβαθρο αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο.

Κατηγορώντας το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, που έβαλε τέλος στις 27 Νοεμβρίου 2024 στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, με τον επανεξοπλισμό της στο νότιο τμήμα της χώρας, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα με στόχο όπως λέει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, πληθαίνουν τα άρθρα στον ισραηλινό Τύπο για μια ενδεχόμενη επικείμενη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Στο μεταξύ, ο Λίβανος ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας μη στρατιωτικός θα ηγείται στο εξής της αντιπροσωπείας του στον μηχανισμό που έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, έπειτα από απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διοικούν αυτόν τον μηχανισμό.

Ο Λίβανος εκπροσωπείτο μέχρι τώρα στις συναντήσεις του μηχανισμού από στρατιωτικούς οι οποίοι αποφεύγουν κάθε άμεση επαφή με την ισραηλινή πλευρά.

Ο διορισμός ενός μη στρατιωτικού πραγματοποιείται μετά τη δήλωση του Λιβάνου ότι είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ οι δύο χώρες βρίσκονται από τεχνική άποψη σε κατάσταση πολέμου.

«Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν αποφάσισε να αναθέσει στον πρώην πρεσβευτή Σιμόν Καράμ να προεδρεύσει της λιβανικής αντιπροσωπείας στις συναντήσεις του μηχανισμού», ανέφερε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος της λιβανικής προεδρίας Νατζάτ Σαραφεντίν.

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η απόφαση αυτή ελήφθη «έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών (…) και αφού ενημερώθηκε ότι το Ισραήλ αποδέχεται να προσθέσει έναν μη στρατιωτικό στην αντιπροσωπεία του».

Τον Νοέμβριο, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ εκτίμησε πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ θα μπορούσαν να είναι το κλειδί ώστε να μειωθεί η ένταση, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά του παρά την κατάπαυση του πυρός.

Ο Καράμ αναμένεται να προεδρεύσει της λιβανικής αντιπροσωπείας σε συνάντηση του μηχανισμού σήμερα, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Οι συναντήσεις του οργανισμού αυτού στον οποίο συμμετέχουν, εκτός από τον Λίβανο και το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και ο ΟΗΕ, πραγματοποιούνται στο αρχηγείο των δυνάμεων του ΟΗΕ στη Νακούρα, μια κοινότητα του νοτίου Λιβάνου στα σύνορα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ