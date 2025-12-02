Πολιτική | Ελλάδα

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Κ. Μητσοτάκη
Επίσης, στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη.

Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Επίσης, στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Κυριάκος Μητσοτάκης
