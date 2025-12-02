Συνεδριάζει την Τετάρτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Επίσης, στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη.

Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Επίσης, στις 19.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.