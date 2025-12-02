Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Τα θέματα με την Τουρκία τα χειριζόμαστε διμερώς

«Καμία πρωτοβουλία τρίτων δεν έχει αναληφθεί και δεν έχει περιέλθει τέτοια πρόταση στην Ελλάδα», δήλωσε η κ. Ζωχιού.

«Τα τελευταία δυόμισι χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαθιδρύσει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι κρίσεις», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, για την πρόθεση των ΗΠΑ να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, επεσήμανε πως «εκτιμάμε ως σημαντικό να υπάρχει ενδιαφέρον τρίτων για την εμπέδωση ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή».

«Σε κάθε περίπτωση τα θέματα με την Τουρκία τα χειριζόμαστε διμερώς, όπως άλλωστε προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Ως εκ τούτου, καμία πρωτοβουλία τρίτων δεν έχει αναληφθεί και δεν έχει περιέλθει τέτοια πρόταση στην Ελλάδα».

Όσον αφορά τη επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «είναι θετικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλες τις πλευρές, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και ευελπιστούμε ότι οι προσδοκίες που εκδηλώνονται θα μετουσιωθούν σε πράξη. Η επαναλειτουργία δεν είναι διμερές ζήτημα, είναι ζήτημα οικουμενικής απαίτησης, εφόσον υλοποιηθεί θα είναι μια κίνηση ουσίας την οποία θα καλωσορίσουμε».

Όσον αφορά το πρόγραμμα του υπουργού, ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος των ΥΠΕΞ λαμβάνει χώρα εν μέσω της αμερικανικής πρότασης για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

«Κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ευπρόσδεκτη», επεσήμανε. «Ωστόσο η αμερικανική πρόταση δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η συμμετοχή της ΕΕ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη διότι επηρεάζονται τα συμφέροντα της».

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνοχή της συμμαχίας, την ενίσχυση της άμυνας. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση του διαλόγου με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας.

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου ο υπουργός θα μεταβεί στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες της 32ης διάσκεψης του ΟΑΣΕ.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη τουλάχιστον προς το παρόν με τον κ. Φιντάν είτε στις Βρυξέλλες, είτε στη Βιέννη, όπως ανέφερε η κ. Ζωχιού. Όσον αφορά τη θετική ατζέντα και τις πολιτικές διαβουλεύσεις αναζητούνται ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των επόμενων γύρων στις αρχές του 2026.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της λειτουργικής σχέσης με τη Λιβύη θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βουλής Ακίλα Σάλεχ. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται ο κ. Σάλεχ την Αθήνα, όπως επεσήμανε η κ. Ζωχιού και τόνισε πως ο κ. Γεραπετρίτης θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο.

Σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στις συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη. Από το καλοκαίρι του 2025 που ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφθηκε και τις δύο πλευρές, πάμε βήμα- βήμα. Τα θέματα είναι περίπλοκα είναι σύνθετα, ανέφερε. Τον Ιανουάριο του 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη.

Στις 5 Δεκεμβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο συνέδριο «Αθήνα, Διάλογοι Πολιτικοί» για την Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 6 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ και στις 10 Δεκεμβρίου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Αλγερίας και στις 16 Δεκεμβρίου με την υπουργό Εξωτερικών Αλβανίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά το SAFE, έχει τονίσει ο ΥΠΕΞ ότι δε μπορεί να συμμετάσχει μια χώρα που διατηρεί την απειλή πολέμου

Στις 5 Δεκεμβρίου η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα συμμετάσχουν επίσης στο φόρουμ «Αθήνα, Διάλογοι για την Πολιτική».

Στις 6 Δεκεμβρίου η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει στις πολιτικές διαβουλεύσεις με το Κουβέιτ. Ο κ. Θεοχάρης βρίσκεται στην Αίγυπτο, όπου θα απευθύνει σήμερα χαιρετισμό στο επιχειρηματικό συνέδριο Ελλάδας- Αιγύπτου. Από τις 6-12 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στις ΗΠΑ για επαφές με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι στρατηγική και διατηρούμε ιστορικούς δεσμούς, ενώ επεσήμανε πως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της Μονής Σινά, ενώ το θέμα της περαιτέρω οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δεν είναι προς το παρόν ώριμο προς συζήτηση.

Τέλος, σημείωσε πως δεν υπάρχει ημερομηνία ως προς το χρόνο διεξαγωγής του Στρατηγικού Διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει προς το παρόν προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ