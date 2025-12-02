Πολιτική | Διεθνή

Συνομιλίες Σοϊγκού με Κινέζο ΥΠΕΞ για ζητήματα ασφαλείας

Ο γραμματέας του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Σοϊγκού έχει συνομιλίες στη Μόσχα με τον Κινέζο ΥΠΕΞ Ουάνγκ για ζητήματα ασφαλείας.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι στη Μόσχα για να συζητήσουν ένα φάσμα στρατιωτικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι (δύο) πλευρές θα συζητήσουν για την κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη συνεργασία στον στρατιωτικό και τον στρατιωτικοτεχνικό τομέα και τη διάδραση ανάμεσα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ειδικές υπηρεσίες» ανέφερε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό μέσο Zvezda.

