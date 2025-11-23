Πολιτική | Διεθνή

Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν για Ουκρανία τη Δευτέρα

Newsroom
Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν για Ουκρανία τη Δευτέρα
«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως θα έχει αύριο μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ρωσία
Ουκρανία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Τουρκία
