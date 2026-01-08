Ηγέτης αντιπολίτευσης Γροιλανδίας: Πρέπει να διεξάγουμε συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία

Η Γροιλανδία θα έπρεπε να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση χωρίς τη Δανία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ένας ηγέτης της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία θα έπρεπε να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση χωρίς τη Δανία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ένας ηγέτης της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας, καθώς η αρκτική νήσος αξιολογεί πώς να απαντήσει στις νέες πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τη θέσει υπό τον αμερικανικό έλεγχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσφάτως ενέτεινε τις απειλές περί κατάληψης της Γροιλανδίας, επαναφέροντας μια ιδέα που είχε αναφέρει το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον προεδρικό θώκο.

Η Γροιλανδία έχει μια στρατηγική θέση, μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθιστώντας την μία κρίσιμης σημασίας τοποθεσία για το αμυντικό σύστημα βαλλιστικών πυραύλων των ΗΠΑ. Είναι πλούσια σε ορυκτούς πόρους, γεγονός που ανταποκρίνεται επίσης στον στόχο της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα.

Η νήσος είναι ένα ημιαυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας. Διαθέτει το δικό της κοινοβούλιο και κυβέρνηση, όμως η Κοπεγχάγη διατηρεί την εξουσία στις διεθνείς της σχέσεις και στην άμυνα.

«Προτρέπουμε την τωρινή κυβέρνηση (της Γροιλανδίας) στην πραγματικότητα να εμπλακεί σε έναν διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ο ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και η επιφανέστερη πολιτική φωνή υπέρ της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας.

«Διότι η Δανία ανταγωνίζεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τη μεσολάβησή της», συμπλήρωσε.

Το κόμμα Naleraq, το οποίο υποστηρίζει θερμά την πλήρη ανεξαρτησία του εδάφους, διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές της περασμένης χρονιάς, συγκεντρώνοντας ποσοστό 25% των ψήφων σε αυτό το έδαφος των μόλις 57.000 κατοίκων.

Αν και έχει αποκλειστεί από τον συνασπισμό που κυβερνά, το κόμμα έχει πει ότι θέλει τη σύναψη μιας αμυντικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον και θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία «ελεύθερης συνεργασίας», βάσει της οποίας η Γροιλανδία θα λάμβανε την αμερικανική στήριξη και προστασία με αντάλλαγμα στρατιωτικά δικαιώματα, χωρίς να γίνει αμερικανικό έδαφος.

¨Όλα τα κόμματα στη Γροιλανδία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας, όμως διαφοροποιούνται στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να γίνει και το πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Η κυβέρνηση λέει πως απευθείας συνομιλίες δεν είναι εφικτές

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ δήλωσε πως η Γροιλανδία δεν θα μπορούσε να διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, διότι δεν της επιτρέπεται νομικά.

«Πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο και πρέπει να έχουμε κανόνες σχετικά με το πώς θα επιλύουμε θέματα στο βασίλειο», είπε χθες το βράδυ στην εφημερίδα Sermitsiaq.

Οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας δεν έχουν ανταποκριθεί προς το παρόν σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Μπρόμπεργκ.

Η τοποθέτηση αυτή από τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος διατυπώθηκε ενόψει της σχεδιαζόμενης συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Αμερικανό ομόλογό τους Μάρκο Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο την ένταση που έχει προκύψει μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Η Μότζφελντ ανέφερε πως είναι σημαντικό να τοποθετηθεί σε μια σταθερή πορεία η σχέση της Γροιλανδίας με την Ουάσινγκτον.

«Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι η συνάντηση να οδηγήσει σε μια εξομάλυνση της σχέσης μας», επισήμανε στις δηλώσεις της στη Sermitsiaq.

Πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συμφωνούν πως είναι αναγκαίος ένας σθεναρότερος ρόλος στην Αρκτική

Στις Βρυξέλλες, πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ είχαν σήμερα μια «εγκάρδια» συζήτηση για τη Γροιλανδία, συμφωνώντας πως το Σύμφωνο θα έπρεπε να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, είπαν πηγές.

«Κανένα δράμα», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ισχυρότερη παρουσίας αποτροπής στην περιοχή».

Πιο συγκεκριμένα βήματα εντούτοις δεν έχουν αποφασιστεί, αν και ορισμένες χώρες προτείνουν προσπάθειες μοντελοποίησης των αποστολών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, Φρουρά της Βαλτικής και Ανατολική Φρουρά, που χρησιμοποιούν την ανάπτυξη ευέλικτων πολυεθνικών δυνάμεων και προηγμένη τεχνολογία, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αισθητήρες για την παρακολούθηση εδάφους και θάλασσας.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε πως η Ένωση αξιολογεί την απάντησή της, στην περίπτωση που υλοποιηθούν τα αμερικανικά σχέδια για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Τα μηνύματα που ακούμε είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», υπογράμμισε.

«… Εάν πρόκειται για μια πραγματική απειλή… τότε ποια θα ήταν η απάντησή μας;», συμπλήρωσε.

Ποικίλες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον;

Κορυφαίοι αξιωματούχοι στη διοίκηση Τραμπ φαίνεται να υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι τους. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο φαίνεται να μην τάσσεται υπέρ μας στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας. Όμως, άλλοι λένε πως η επιλογή αυτή βρίσκεται στο τραπέζι.

«Θα διασφαλίσουμε ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε αργά χθες το βράδυ.

«Και νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να το πάει όσο μακριά χρειάζεται για να βεβαιωθεί πως το κάνει αυτό».

