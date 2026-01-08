Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με στήριξη από τις μετοχές άμυνας

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense πρόσθεσε 1,1%, ενώ η Renk, η Leonardo και η Rheinmetall σημείωσαν κέρδη 2,9%, 2% και 1,4% αντίστοιχα.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές τις συναλλαγές την Πέμπτη, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ περί απόκτησης της Γροιλανδίας.

Αντίθετα, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κατέγραψαν κέρδη έπειτα από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ σε 1,5 τρισ. δολάρια το 2027.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισ. δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισ. δολάρια», ανακοίνωσε μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολίσθησε 0,19% στις 603,84 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,33% στις 5.903 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense πρόσθεσε 1,1%, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίασή του, ενώ η Renk, η Leonardo και η Rheinmetall σημείωσαν κέρδη 2,9%, 2% και 1,4% αντίστοιχα.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έκλεισε με οριακή άνοδο 0,01% στις 25.125 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,12% στις 8.243 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με πτώση 0,10% βρίσκεται στις 10.038 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,25% στις 45.671 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,23% στις 17.637 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για πτώση 1%. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο κατά 25,3% των παραγγελιών για προϊόντα μεταλλουργίας και κατά 12,3% για μεταφορικά μέσα, όπως αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα. Εξαιρουμένων των παραγγελιών μεγάλης κλίμακας, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,7%.