Συρία: Οι μάχες στο Χαλέπι «υπονομεύουν τις πιθανότητες» μιας συμφωνίας με την κεντρική εξουσία

Οι μάχες στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, όπου ο στρατός βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες, «υπονομεύουν τις πιθανότητες» για συμφωνία με την κεντρική εξουσία, δήλωσε σήμερα Μαζλούμ Άμπντι, ο διοικητής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι).

Οι μάχες στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, όπου ο στρατός βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες, «υπονομεύουν τις πιθανότητες» για συμφωνία με την κεντρική εξουσία, δήλωσε σήμερα Μαζλούμ Άμπντι, ο διοικητής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι).

«Η ανάπτυξη αρμάτων μάχης και πυροβολικού στις συνοικίες του Χαλεπίου, ο βομβαρδισμός αμάχων και ο αναγκαστικός εκτοπισμός τους, όπως και οι απόπειρες επιδρομής σε κουρδικές συνοικίες μεσούσης της φάσης της διαπραγμάτευσης, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας», δήλωσε με αποδοκιμασία ο Άμπντι.

Οι μάχες στο Χαλέπι ξέσπασαν την Τρίτη, ενώ η Δαμασκός και οι Κούρδοι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο για να ενσωματωθούν οι θεσμοί της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο συριακό κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ