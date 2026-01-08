Επίθεση Τραμπ κατά των Ρεπουμπλικανών που μπλοκάρουν τις στρατιωτικές εξουσίες του στη Βενεζουέλα

O πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρθηκε σήμερα κατά της «ανοησίας» πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που του κατάφεραν ένα πλήγμα ψηφίζοντας υπέρ του περιορισμού των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα κατά της «ανοησίας» πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που του κατάφεραν ένα πλήγμα ψηφίζοντας υπέρ του περιορισμού των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα.

Αυτοί οι πέντε γερουσιαστές (Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι, Ραντ Πολ, Τζος Χόλεϊ, Τοντ Γιανγκ) «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν», έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», κρίνοντας πως το κείμενο που εξέτασε η Γερουσία των ΗΠΑ ήταν «αντισυνταγματικό».

Το κείμενο στοχεύει «να διατάξει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από εχθροπραξίες στο εσωτερικό της Βενεζουέλας ή κατά αυτής, τις οποίες δεν έχει εγκρίνει το Κογκρέσο».

Επομένως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορεί να διεξάγει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιδρομής το Σάββατο, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να απαντήσουν στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει εκ νέου στρατεύματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αντί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας εκ των συντακτών του ψηφίσματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ προς το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση του Σαββάτου.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, έναν άλλο συντάκτη του σχεδίου ψηφίσματος, ο σεβασμός του Συντάγματος των ΗΠΑ αμφισβητείται.

«Η συνταγματική εξουσία για την έναρξη του πολέμου στηρίζεται ακράδαντα στο Κογκρέσο», δήλωσε χθες ενώπιον του σώματος.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν διατυπώσει τη δυσφορία τους μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Όμως, λίγοι είχαν ζητήσει τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Βενεζουέλας, έως αυτό το πλήγμα που κατάφεραν σήμερα σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ