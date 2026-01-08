Μακρόν: Η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Λατινικής Αμερικής, στην ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι υπήρξε ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας στη Γαλλία, παρά τις «σημαντικές παραχωρήσεις» που έχουν γίνει αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος,.

Και η Ιρλανδία θα καταψηφίσει την συμφωνία, όπως δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της, Σάιμον Χάρις, δημιουργώντας μία ομάδα χωρών που συμπεριλαμβάνει τις Πολωνία και Ουγγαρία.

Ωστόσο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ιταλίας, η συμφωνία είναι πιθανό να πάρει το πράσινο φως από μια πλειοψηφία κρατών μελών κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, «η Γαλλία είναι υπέρ του διεθνούς εμπορίου αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι συμφωνία μιας άλλης εποχής, οι διαπραγματεύσεις της οποίας διήρκησαν πολύ καιρό σε πολύ παλιές βάσεις».

Σήμερα, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους προς το Παρίσι και αξιοθέατα όπως η Αψίδα του Θριάμβου με τρακτέρ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.