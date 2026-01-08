Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές του χρυσού - Πτώση 3,2% για το ασήμι

Οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot παρέμειναν αμετάβλητες στα 4.452,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα στα 4.460,70 δολάρια.

Σχεδόν σταθερές παρέμειναν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Ειδικότερα, οι τιμές του χρυσού στην αγορά spot παρέμειναν αμετάβλητες στα 4.452,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα στα 4.460,70 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε πτώση 3,2% στα 75,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα έχασε 2,3% στα 2.253,91 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο υποχώρησε 1,1% στα 1.745 δολάρια/ουγγιά.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed, με μια δημοσκόπηση του Reuters να προβλέπει την προσθήκη 60.000 θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο έναντι 64.000 τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 4,5% από 4,6%.

Η αγορά προεξοφλεί επί του παρόντος δύο μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed φέτος.