Ουκρανία: Χωρίς νερό περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά μετά από ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Χωρίς νερό περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά μετά από ρωσική επίθεση
Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία αντιμετώπισαν προβλήματα υδροδότησης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα.

Οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί αλλά περίπου 20.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη νερό και 250.000 δεν έχουν θέρμανση, προσέθεσε ο Κουλέμπα.

Ουκρανία
Ρωσία
