Δανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες έχασαν το δήμο της Κοπεγχάγης

Για πρώτη φορά από το 1938.

Το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών αναγνώρισε σήμερα ότι έχασε τον δήμο της Κοπεγχάγης για πρώτη φορά από το 1938, μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που σηματοδοτήθηκαν από την υποχώρηση του κόμματος του οποίου ηγείται η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Χάσαμε την Κοπεγχάγη», αναγνώρισε ενώπιον δημοσιογράφων η Περνίλε Ρόσενκραντς-Τάιλ, η υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών για τη δημαρχία της πρωτεύουσας της Δανίας. «Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά λυπηρό, αλλά θα πρέπει να σταθούμε ξανά στα πόδια μας», πρόσθεσε.

Στην Κοπεγχάγη, το κόμμα της έχασε τρεις μονάδες σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές του 2021. Τώρα συγκεντρώνει ποσοστό 12,7% των ψήφων, με μεγάλη διαφορά πίσω από τη Λίστα της Ενότητας (κόκκινη-πράσινη συμμαχία), η οποία εξασφαλίζει το 22,1% των ψήφων και το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα που συγκεντρώνει 17,9%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Η υποψήφια του Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος Σίσε Μαρί Βέλινγκ θα γίνει δήμαρχος βάσει συμφωνίας που επετεύχθη με έξι άλλα κόμματα, ανακοίνωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Οι Σοσιαλδημοκράτες βρέθηκαν στην αντιπολίτευση.

«Χαίρομαι πολύ που θα αρχίσω να δουλεύω με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους», σημείωσε.

Σε πανεθνικό επίπεδο, το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών αναμένεται να εξασφαλίσει 26 δήμους. Μέχρι σήμερα ηγείτο στους 44 από τους 98 που έχει η χώρα.

Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν αναγνώρισε την «ευθύνη» που φέρει.

«Περιμέναμε μια υποχώρηση, αλλά φαίνεται ότι αυτή η υποχώρηση είναι πολύ πιο σημαντική από αυτό που είχαμε προβλέψει και αυτό προφανώς και δεν είναι ικανοποιητικό», δήλωσε μέσα στη νύχτα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2022 και τον σχηματισμό συνασπισμού μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελευθέρων και των Μετριοπαθών που το κόμμα της καταγράφει πτώση.

Το 2024, οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν καταλάβει τη δεύτερη θέση στις Ευρωεκλογές, ενώ πρώτο είχε βγει το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα.

Οι Δανοί εξέλεξαν επίσης χθες, Τρίτη, τα περιφερειακά τους συμβούλια. Οι Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να ηγηθούν στο ένα από αυτά, το οποίο περιλαμβάνει την Κοπεγχάγη, ενώ οι φιλελεύθεροι αναμένεται να είναι επικεφαλής σε τρία άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ