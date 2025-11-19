Όμιλος ΔΕΗ: Ισχυρά αναπτυξιακό το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-28

Ισχυρά αναπτυξιακό είναι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ, όπως αποκαλύπτεται σήμερα στο Capital Markets Day 2025 του Λονδίνου. Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει στους επενδυτές το όραμα και το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την τριετία 2026-2028, με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία και στόχο τα €2,9 δισ. EBITDA το 2028.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, έχοντας επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί ως τώρα και με εφαλτήριο τον ριζικό μετασχηματισμό της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη έως το 2028, λειτουργώντας ως πυλώνας ενεργειακής σταθερότητας και ως επιταχυντής της ψηφιακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Όμιλος παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2025-2027, το οποίο βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή ενέργεια, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Η σημερινή επικαιροποίηση έρχεται ως συνέχεια της πορείας του Ομίλου, ο οποίος το εννεάμηνο του 2025 κατέγραψε:

Επενδύσεις €1,9 δισ. με 88% αυτών σε ΑΠΕ, τεχνολογίες ευελιξίας και δίκτυα διανομής

Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ σε 6,4 GW με 3,9 GW έργα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή

Παραγωγή από ΑΠΕ στο 33% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ με στόχο την πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη το 2026

Νέα αναβάθμιση σε “Α” της αξιολόγησης σε θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) από τον διεθνή οίκο MSCI

Mε την επενδυτική κοινότητα ήδη να προεξοφλεί την επίτευξη του ετήσιου στόχου για προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. φέτος.

1. Ο μετασχηματισμός έως σήμερα

Ο Όμιλος ΔΕΗ τα τελευταία έξι χρόνια βρίσκεται σε ένα συνεχές ταξίδι μετασχηματισμού. Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, η εταιρεία συνέχισε να αλλάζει και να χτίζει τις στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να αναπτύσσεται.

Στον Όμιλο ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια αλλάζουν σχεδόν τα πάντα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ευέλικτο, πράσινο και τεχνολογικά διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση και ευέλικτη παραγωγή. Ταυτόχρονα προχωρά η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων, με τις τελευταίες να αποσύρονται το 2026. Τα δίκτυα επεκτείνονται και ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, με στόχο να διαχειρίζονται πιο έξυπνα τη ροή της ενέργειας. Με τον πελάτη στο επίκεντρο του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ επενδύει στρατηγικά σε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, ταχύτερη multichannel εξυπηρέτηση και εξατομικευμένη, ψηφιακή εμπειρία για τους πελάτες της.

Ο Όμιλος επεκτείνεται δυναμικά εκτός συνόρων, αναπαράγοντας στη Ρουμανία το πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, που εφαρμόζει και στην Ελλάδα. Μπήκε επίσης σε νέες αγορές - μεταξύ των οποίων Ιταλία και Βουλγαρία – εκμεταλλευόμενη την ενεργειακή συμπληρωματικότητα και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο.

Την ίδια στιγμή, επένδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί εσωτερικά και κατ’ επέκταση την εμπειρία όλων όσοι έρχονται σε επαφή με την εταιρεία. Με στόχο την παροχή ακόμα καλύτερων υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, ο Όμιλος εξαγόρασε την εταιρεία Κωτσόβολος και μπήκε δυναμικά στη λιανική μέσω ενός υφιστάμενου και ισχυρού δικτύου καταστημάτων και logistics. Η κίνηση αυτή, αφενός δημιουργεί συνέργειες με δεδομένη τη σύγκλιση ενέργειας και τεχνολογίας, αφετέρου ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο του ομίλου ΔΕΗ, αυξάνοντας τα σημεία παρουσίας στην Ελλάδα και δημιουργώντας πύλη εισόδου στην αγορά της Κύπρου.

Η υγιής χρηματοοικονομική δομή και η εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ομίλου έχουν επιτρέψει στη ΔΕΗ να αυξήσει τις επενδύσεις από €0.4 δισ. το 2021 σε €1,9 δισ. το 2025 (αποτελέσματα εννεαμήνου 2025), καθώς και την επιτυχή έκδοση Πράσινων Ομολογιών €775 εκατ. και €600 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025 και του 2024 αντίστοιχα.

Η μετοχή της ΔΕΗ την τελευταία εξαετία έχει ανέβει πάνω από 430%, καταγράφοντας ρεκόρ δεκαετιών - λίγο πάνω από τα 16 ευρώ τον Νοέμβριο ενώ τον Αύγουστο του 2019 ήταν κάτω από τα 3 ευρώ - με την τιμή της μετοχής να αυξάνεται κατά 168% τα τελευταία 3 χρόνια, υπεραποδίδοντας του ευρωπαϊκού μέσου όρου του κλάδου (62%).

2. Η ΔΕΗ σήμερα: ένας περιφερειακός Powertech ηγέτης

Η ΔΕΗ είναι σήμερα ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5 GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21 TWh. Στο τέλος του εννεαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW, ενώ έργα ισχύος 3,9 GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων μεγαλύτερο των 20 GW.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει το μεγαλύτερο εγκατεστημένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με πάνω από 120 έργα καθαρής ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών (φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και άλλα μικρότερα σε ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική).

Επίσης, επενδύει σε τεχνολογίες ευέλικτης ισχύος (συμπεριλαμβανομένων μπαταριών, αντλησιοταμιευτικών και ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου) προκειμένου να ενισχύσει τη μετάβαση σε ένα αποδοτικότερο, καθαρότερο και πιο ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από σύγχρονες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και λύσεις έξυπνης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβολές της παραγωγής και της ζήτησης ακόμα και σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας.

Ο όμιλος ΔΕΗ κατέχει ποσοστό 51% στον ΔΕΔΔΗΕ., ο οποίος είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με πάνω από 253.000 χιλιόμετρα δικτύου. Στη Ρουμανία κατέχει το δίκτυο διανομής σε 3 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βουκουρεστίου, που είναι μακράν η σημαντικότερη περιφέρεια της χώρας. Διανέμει ενέργεια σε πάνω από 3,2 εκατομμύρια πελάτες, στο 1/3 περίπου της Ρουμανίας με πάνω από 135.000 χλμ. δικτύου.

Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με 8,6 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους παρέχει 33 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Προσφέροντας πολλά περισσότερα από ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πελάτες της, με στόχο να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ενεργειακή κατανάλωσή τους και να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές.

Μέσα από ευέλικτα προϊόντα και προηγμένα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, ο Όμιλος ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες του, προσφέροντας αξία και επιλογές που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες τους. Στο πλαίσιο του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ επενδύει διαρκώς σε εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης μέσω του δικτύου δημοσίων και ιδιωτικών φορτιστών ΔΕΗ blue, με 3.800 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και ενεργειακές εφαρμογές για το σπίτι και την επιχείρηση, όπως αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στη στέγη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές και βιώσιμες μορφές κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας αξία για τον πελάτη και το περιβάλλον.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος επενδύει στρατηγικά σε τεχνολογίες αιχμής, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων. Μέσω της 100% θυγατρικής του, ΔΕΗ FiberGrid, αναπτύσσει με ταχύτατους ρυθμούς το πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), το οποίο έχει ήδη φτάσει τα 1,4 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναμένεται να φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια το 2025.

Παράλληλα, συμμετέχει στο διεθνές έργο East to Med Data Corridor, μία νέα ψηφιακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας. Ο Όμιλος ΔΕΗ σε συνεργασία με τη DAMAC, αναπτύσσει ένα υπερσύγχρονο Data Center 12,5 MW στα Σπάτα, με προοπτική επέκτασης στα 25 MW, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, προχώρησε στην ίδρυση της Olympus AI, μιας νέας εταιρείας που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία (AI as a service), ενισχύοντας την καινοτομία και την αποδοτικότητα στη διαχείριση ενέργειας.

Τέλος, συμμετέχει σε θεσμικούς φορείς και σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το RAIDO και το EPRI DCFlex, ενώ είναι η πρώτη ενεργειακή εταιρεία που έγινε μέλος του κορυφαίου ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE.

Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ενσωματώνει στις εταιρικές λειτουργίες του υπεύθυνες πρακτικές, δημιουργώντας διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδός του σε θέματα ESG αντανακλάται στις αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως οι CDP, Sustainalytics, MSCI, S&P Global, ISS και ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Εθνικός επενδυτής

Η πορεία μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε μία αναπτυξιακή εταιρεία με υγιή οικονομικά έχει θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η ΔΕΗ δημιουργεί καλά αμειβόμενες, νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει χαμηλότερες, ανταγωνιστικές τιμές μέσω εκπτώσεων στηρίζοντας τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να γίνεται πιο ανταγωνιστική συνολικά. Οι μεγάλες επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ σε ΑΠΕ και μονάδες ευέλικτης ισχύος, συμβάλλουν στη μείωση των τιμών χονδρικής στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πλέον η χώρα είναι εξαγωγική στον τομέα της ενέργειας.

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η ίδρυσή της, τον Αύγουστο του 1950, ήρθε να αλλάξει για πάντα το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, υλοποιώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο εθνικά έργο, τον εξηλεκτρισμό της χώρας.

Σήμερα, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού και της ενεργειακής σταθερότητας, η ΔΕΗ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη και τις προοπτικές της χώρας φαίνεται από το σημαντικό επενδυτικό πλάνο του. Μόνο το 2025 ο Όμιλος θα επενδύσει €3 δισ. με το μεγαλύτερο μέρος να πραγματοποιείται στην Ελλάδα, δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα ανάπτυξης και υποδομών στη χώρα.

Και για την τριετία 2026-2028, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώνεται σήμερα στο Λονδίνο, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €10 δισ., με το 60% να προορίζεται για την Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές, όχι μόνο δημιουργούν άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αλλά λειτουργούν και ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, τα υγιή οικονομικά του, επιτρέπουν στον όμιλο ΔΕΗ να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και να στηρίζει τους πελάτες του. Η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός φορέας της χώρας, παραμένει σταθερά κοντά στον καταναλωτή, στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία μέσα από τα τιμολόγιά της και επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. Και το 2025 διατήρησε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, εφαρμόζοντας σημαντικές εκπτώσεις στις αρχικές τιμές, απορροφώντας μεγάλο ποσοστό των διακυμάνσεων στις τιμές χονδρικής. Για παράδειγμα, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).



Με την τιμολογιακή της πολιτική, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

Η ΔΕΗ κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της ακριβώς επειδή είναι πλέον οικονομικά ισχυρή και μπορεί να επιτελεί τον κρίσιμο ρόλο της. Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει ότι μπορεί παράλληλα να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, να συνεχίζει το επενδυτικό της έργο για να κάνει πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση και να επιστρέφει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας, ο Όμιλος ΔΕΗ παραμένει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, συνεχίζει να δημιουργεί διαμοιραζόμενη αξία για όλους και συμβάλλει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της χώρας και των πολιτών.

3. Το μέλλον: Ακόμα υψηλότεροι στόχοι για την τριετία 2026-2028

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, η Διοίκηση του ομίλου ΔΕΗ στοχεύει σε νέες κορυφές για τα επόμενα τρία χρόνια. Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει σε Ελλάδα και Ρουμανία, σχεδιάζει την είσοδο σε νέες χώρες, ενεργειακά διασυνδεδεμένες και με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές. Το πλάνο βασίζεται επίσης σε ΑΠΕ, δίκτυα και ευέλικτη παραγωγή, ενώ έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου.

Είσοδος σε νέες, διασυνδεδεμένες αγορές

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της ΔΕΗ μέχρι σήμερα είναι το καθετοποιημένο μοντέλο που εφαρμόζει. Το γεγονός ότι λειτουργεί ως παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας ταυτόχρονα, δημιουργεί μία φυσική αντιστάθμιση των κινδύνων σε μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς. Παράλληλα, αναπτύσσεται μία νέα δυναμική στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο και τις διεθνείς διασυνδέσεις με τις χώρες της περιοχής.

Το 2023, ο Όμιλος ΔΕΗ μπήκε στην αγορά της Ρουμανίας, υλοποιώντας το πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει και στην Ελλάδα. Σήμερα, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ στη ρουμανική αγορά, με 25 σταθμούς παραγωγής στη χώρα, 1,34 GW εγκατεστημένη ισχύ και παροχή 10.8 TWh ενέργειας σε 3,1 εκατ. πελάτες το 2025 (εννεάμηνο 2025).

Μετά την επιτυχημένη «εξαγωγή» του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, ο Όμιλος ανακοινώνει σήμερα στο Λονδίνο ότι θα συνεχίσει την ίδια στρατηγική και σε άλλες αγορές, όπως Ιταλία, Βουλγαρία και σύντομα Κροατία. Κριτήριο επιλογής είναι η αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζουν, ενώ βασική προϋπόθεση είναι να ανήκουν στις διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κλάδους, η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ αλλάζει προοπτική. Ο Όμιλος, με το διευρυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ επιτυγχάνει διασπορά του κινδύνου εκμεταλλευόμενος τη συμπληρωματικότητα του ηλιακού και αιολικού δυναμικού μεταξύ των χωρών της περιοχής. Παράλληλα, προκύπτουν συνέργειες σε πολλούς τομείς, από τη διαχείριση ενέργειας και την ανάπτυξη και διοίκηση των έργων, μέχρι λειτουργικές οικονομίες κλίμακας.

Με αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο ο Όμιλος ΔΕΗ μπορεί να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη μετάβαση και να αυξήσει την ανθεκτικότητά του στη μεταβλητότητα των αγορών, προσφέροντας στους πελάτες του σταθερά προσιτή, πράσινη ενέργεια και ευέλικτες ενεργειακές λύσεις.

Πιο ευέλικτο, πιο έξυπνο, πιο καθαρό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα, όσο και τη Ρουμανία, ταυτόχρονα με τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω του νέου εξηλεκτρισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερες ΑΠΕ. Σύμφωνα με το νέο business plan, ο Όμιλος προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη ενός τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Έως το 2028, θα προσθέσει 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Η σημασία της ευέλικτης παραγωγής

Από το 2019 έχει συντελεστεί μία κοσμογονία στην ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, ο λιγνίτης -που μονοπώλησε την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας για δεκαετίες- έχει δώσει τη θέση του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας κυρίως από φωτοβολταϊκά και αιολικά. Μέσα σε λιγότερο από έξι χρόνια, οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της ημερήσιας παραγωγής ενέργειας καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο στον τομέα των ΑΠΕ όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ, και κυρίως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, δεν είναι ούτε συνεχής, ούτε προβλέψιμη. Μέσα σε αυτό το δυναμικό τοπίο, η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και ευέλικτες μονάδες παραγωγής, με στόχο την ευστάθεια του συστήματος και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγωγής των ΑΠΕ. Οι μονάδες αυτές αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και αξιοποιούν στο έπακρο το δυναμικό τους, καθώς μπορούν να αποθηκεύουν την υπερβάλλουσα ενέργεια που παράγεται σε στιγμές χαμηλής ζήτησης και να τίθενται άμεσα σε λειτουργία, τις στιγμές που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Εκτός από απαραίτητες για την ευστάθεια του συστήματος, οι ευέλικτες μονάδες παράγουν και μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση, καθώς η τιμή της παραγόμενης ενέργειας είναι υψηλότερη στις στιγμές αυξημένης ζήτησης και μειωμένης παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι καθώς διαχρονικά η τεχνολογία βελτιώνεται, το κόστος κατασκευής μονάδων αποθήκευσης μειώνεται.

Ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας έως το 2028

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, έως το 2028, στοχεύει σε ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας - κυρίως με μπαταρίες, μονάδες αερίου, αντλησιοταμίευση και υδροηλεκτρικά. Ειδικότερα, όσον αφορά στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τόσο ως ανεξάρτητα έργα όσο και σε συνδυασμό με ηλιακά και αιολικά πάρκα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, το 2028 θα αποτελούν το 19% της ευέλικτης παραγωγής της ΔΕΗ. Όσον αφορά στα υδροηλεκτρικά, έως το 2028 θα αποτελούν το 44% της ευέλικτης παραγωγής, καθώς θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον 29 MW υδροηλεκτρικής ισχύος, που θα προστεθούν στa ήδη υφιστάμενa 3,2 GW. Παράλληλα, αναπτύσσεται σημαντική αντλησιοταμιευτική ισχύς σε πρώην λιγνιτικές περιοχές, πέραν της υφιστάμενης 0,7 GW, με την έναρξη λειτουργίας να αναμένεται μετά το 2030.

Τέλος, πιστός στο πλάνο του για πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, ο Όμιλος προχωρά στο κλείσιμο των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων με τη νέα χρονιά. Ο λιγνίτης υπήρξε για πολλά χρόνια η κινητήριος δύναμη της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Όμως, το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη, λόγω των αυξημένων τιμών δικαιωμάτων ρύπων, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους υπόλοιπους τρόπους παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πτολεμαΐδα 5 στη Δ. Μακεδονία θα σταματήσει να καίει λιγνίτη το 2026 - θα συνεχίσει όμως να λειτουργεί. Αρχικά η Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί και θα λειτουργεί ως μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου/OCGT ισχύος 295 MW, μέχρι το τέλος του 2027. Η αδειοδότηση είναι σε εξέλιξη, ενώ όσον αφορά στην προμήθεια αερίου, έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες για επέκταση γραμμής φυσικού αερίου στη μονάδα. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να αναβαθμιστεί, με την προσθήκη ατμοστρόβιλου, σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου/CCGT 400 MW.

Το φυσικό αέριο επελέγη ως η βέλτιστη λύση, καθώς αποτελεί τεχνολογία απαραίτητη στο περιφερειακό ενεργειακό σύστημα και συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που αναπτύσσει ο Όμιλος ΔΕΗ στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας. Η αποδοτικότητα και η ευελιξία αυτής της μονάδας θα είναι από τις υψηλότερες στην αγορά ενέργειας, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία στο χαρτοφυλάκιο παραγωγής, ενώ θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει υδρογόνο, όταν αυτή η τεχνολογία ωριμάσει.

Επίσης, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι προχωρά και η κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου/CCGT ισχύος 840MW στην Αλεξανδρούπολη, στη Β. Ελλάδα. Κατασκευάζεται από την Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (όπου ο Όμιλος ΔΕΗ κατέχει ποσοστό 71%), μία επένδυση ύψους 400 εκατ. €, που έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Β. Μακεδονίας και της Σερβίας. Η άμεση σύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς εξασφαλίζει κρίσιμες δυνατότητες εξαγωγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η απολιγνιτοποίηση φέρνει ταυτόχρονα και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς μαζί με τη σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, θα οδηγήσει το 2028 σε 85% μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου συγκριτικά με το 2019.

Παρά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων το 2026, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου θα αυξηθεί στα 16,6 GW στο τέλος της τριετίας, από 12,4 GW στο εννεάμηνο του 2025.

Ο Όμιλος ΔΕΗ θα συνεχίσει σταθερά να αναπτύσσει τα δίκτυά του σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028.

Νέες εξατομικευμένες λύσεις για τους πελάτες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Βασικό συστατικό του καθετοποιημένου μοντέλου του Ομίλου ΔΕΗ είναι η σχέση με τους πελάτες και η παροχή ολιστικών λύσεων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες ενισχύουν την αφοσίωση των πελατών και δημιουργούν επιπλέον αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ έχει λανσάρει ενεργειακά προϊόντα , καθώς και εξειδικευμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για την τριετία 2026-2028, η ΔΕΗ σχεδιάζει να προσφέρει νέες λύσεις, υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο τις συνέργειες που προκύπτουν από την εξαγορά της Κωτσόβολος, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Στα σχέδια της εταιρείας είναι υπηρεσίες διαχείρισης κτηρίων (Facility Management), εμπλουτισμός των υπηρεσιών του ΔΕΗ Fiber, καθώς επίσης και νέα εμπορικά μοντέλα απόκτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Η ΔΕΗ στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην πελατειακή της βάση από 19% το 2024 σε 46% το 2028.

Στο κομμάτι των τιμολογίων, η ΔΕΗ, ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος της χώρας, παραμένει σταθερά κοντά στον καταναλωτή και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία μέσα από ευέλικτα και σταθερά τιμολόγια, για κάθε προφίλ κατανάλωσης. Πέρα από τα νέα ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, ο Όμιλος ανασχεδιάζει και τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης των καταναλωτών, για ακόμα καλύτερη εμπειρία.

Ταχύτατη ανάπτυξη δικτύου FTTH με στόχο τους 590.000 χρήστες το 2028

Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε στο Λονδίνο για την επόμενη τριετία, ο Όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής του ΔΕΗ FiberGrid θα προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ λάνσαρε την υπηρεσία το 2025, με την κάλυψη να έχει ήδη φτάσει τα 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις ανάγκες υπερυψηλών ταχυτήτων και ενισχύοντας τις βάσεις για την Gigabit Κοινωνία. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber Grid θα χρησιμοποιείται από 590.000 χρήστες το 2028. Η ΔΕΗ υπολογίζει να προσθέτει μηνιαίως 5.000 συνδρομητές, ανά 1 εκατ. συνδεδεμένα σπίτια. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συμμετέχει στο υποθαλάσσιο καλώδιο EMC για τη διασύνδεση της Ευρώπης με τη Μ. Ανατολή. Ο Όμιλος σκοπεύει να επενδύσει σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα €420 εκατ. μεταξύ 2026 και 2028 και υπολογίζεται ότι θα έχει EBITDA €100 εκατ. από το 2030.

Η τεχνολογία και το ΑΙ απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας

Σήμερα, που Ενέργεια και Τεχνολογία συγκλίνουν όλο και περισσότερο, δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες στον ενεργειακό κλάδο.

Με μία προϋπόθεση: την ουσιαστική και καινοτόμο αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.

Η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ, αντιλαμβανόμενη τις νέες δυναμικές, αφιέρωσε σημαντικό χρόνο της παρουσίασης για να περιγράψει στην επενδυτική κοινότητα πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο στο εξής τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Για την επόμενη τριετία, έχοντας χτίσει τις υποδομές και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ένα εκτενές πλάνο ανασχεδιασμού των λειτουργιών του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.

Το πλάνο αυτό, δε θα μπορούσε να εκκινήσει το 2026, αν πίσω στο 2021 η εταιρεία δεν είχε λανσάρει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, που όχι απλώς άλλαξε τις διαδικασίες της τότε Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, αλλά καταρχήν άλλαξε τον τρόπο σκέψης των εργαζομένων. Και σε αυτή τη βάση πλέον, με σύμμαχο τους ανθρώπους του, ο Όμιλος μπορεί να οραματιστεί, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ξανά από την αρχή κάθε κρίκο στην αλυσίδα αξίας, από την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού έως την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες, πάντα με επίκεντρο των Άνθρωπο.

4. Ακόμα ταχύτερη, υγιής οικονομική ανάπτυξη

Η υγιής αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΔΕΗ επιταχύνεται σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο business plan της εταιρείας για την τριετία 2026-2028.

Η επόμενη τριετία είναι η περίοδος που οι επενδύσεις με αναπτυξιακό πρόσημο θα φτάσουν τα €10,1 δισ., με το 93% να αφορούν στην ανάπτυξη, κυρίως ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής (58%), αλλά και δικτύων (27%) δημιουργώντας τις βάσεις για ανάπτυξη.

Χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αρχίζουν να αποδίδουν αλλά και στις νέες, το EBITDA του Ομίλου θα φτάσει τα €2,9 δισ. το 2028 από €1,3 δισ. το 2023, αυξανόμενο κατά 18% σε ετήσια βάση για το διάστημα 2023-2028. Το καθετοποιημένο μοντέλο, η ανάπτυξη σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα, καθώς και η πλήρης απολιγνιτοποίηση είναι οι βασικοί συντελεστές για τη σημαντική αυτή άνοδο. Επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το ποσοστό του EBITDA που παράγεται εκτός Ελλάδος θα αυξηθεί από 20% το 2023 σε 25% το 2028, καθώς η διασπορά της λειτουργικής κερδοφορίας ενισχύει την ανθεκτικότητα του μοντέλου.

Παρά την αύξηση των επενδύσεων, το χρέος του Ομίλου ως ποσοστό του EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει τεθεί, καθώς ο Όμιλος θα χρηματοδοτήσει περίπου το 70% των επενδύσεων από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).

Η ΔΕΗ, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, έδωσε το 2024 μέρισμα €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023, καταδεικνύοντας την υγιή αναπτυξιακή της πορεία και ανταμείβοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο προβλέπεται αύξηση του μερίσματος κάθε χρόνο, καθώς η επιχείρηση θα μεγαλώνει, με στόχο το μέρισμα να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.