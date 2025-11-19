Deutsche Bank: Συστήνει ομάδα wealth management για την Ελλάδα

Η τράπεζα προσέλαβε τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηνικολή, ο οποίος αναλαμβάνει, με έδρα το Λουξεμβούργο, από τα μέσα Νοεμβρίου καθήκοντα επικεφαλής ιδιωτικής τραπεζικής της DB στην Ελλάδα.

Η Deutsche Bank επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη διαχείριση πλούτου στην Ελλάδα, δημιουργώντας ειδική ομάδα για την κάλυψη της ελληνικής αγοράς.

Η τράπεζα προσέλαβε τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηνικολή, ο οποίος αναλαμβάνει, με έδρα το Λουξεμβούργο, από τα μέσα Νοεμβρίου καθήκοντα επικεφαλής ιδιωτικής τραπεζικής της DB στην Ελλάδα.

Ο κ. Χατζηνικολής διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πλούτου και στο εξής θα ηγηθεί της νεοσύστατης ομάδας της Deutsche Bank, καθώς η γερμανική τράπεζα ενισχύει τις δραστηριότητες private banking και στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της στην Ελλάδα.