Από τη Ρώμη στο Μόναχο: Ένα μοναδικό ταξίδι με τρένο για τα Χριστούγεννα

Το γιορτινό τρένο που μεταφέρει τους επιβάτες από τη Ρώμη στο Μόναχο για να ζήσουν την απόλυτη χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Πώς θα σας φαινόταν ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη, με το σκηνικό να περιλαμβάνει στολισμένα βαγόνια, θέα σε μαγευτικά αλπικά τοπία και στάσεις σε γοητευτικές πόλεις και παραδοσιακές τοπικές αγορές;

Για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από ένα αργό ταξίδι με τρένο, το Espresso Monaco, από την FS Treni Turistici Italiani, είναι μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές για αυτόν τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για τη χριστουγεννιάτικη εκδοχή του γνωστού νυχτερινού δρομολογίου, ένα ταξίδι 17 ωρών από τη Ρώμη στο Μόναχο, που υπόσχεται μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία.

