Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυση Μ. Λαζαρίδη για «συκοφαντική ανακοίνωση» του ΠΑΣΟΚ

Εντολή στο νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή «άθλια και συκοφαντική» ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε βάρος του, έδωσε ο βουλευτής και εισηγητής του ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε σχετική αναφορά του, στο πλαίσιο της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για λεκτική και σωματική επίθεσή του κατά του μάρτυρα, ενώσο η εξεταστική επιτροπή είχε διακόψει την συνεδρίασή της, είναι «ψέματα». «Όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι άθλιοι, είναι συκοφάντες, και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος μάλιστα, ρώτησε τον κ. Τζεδάκη: Σας επιτέθηκα σωματικά; με τον μάρτυρα να απαντά: Σωματικά όχι, δεν με έδειρες.

Ο κ. Λαζαρίδης είπε επίσης πως για «το πλήθος των ψεμάτων που υπάρχουν μέσα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσω τα δέοντα προς τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, ότι περιφέρομαι διατεινόμενος για τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό. Και ελπίζω, όχι όπως κάνουν άλλοι, ότι θα έρθει η κα Μουρελάτου να αποδείξει όλα όσα λέει στην ανακοίνωση Τύπου. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω. Όχι μόνο για μένα, αλλά συνολικά για την παράταξη μας».

Σε παρέμβασή της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη είπε ότι «εάν είχε ειπωθεί μια ειλικρινής και ανθρώπινη συγνώμη, για αυτή την ανοίκεια επίθεση, που δεν κοσμεί και το ρόλο ενός κοινοβουλευτικού, τίποτα δεν θα γινόταν». Όσο για την αναφορά του κ. Λαζαρίδη στην κα Μουρελάτου είπε ότι «είναι αυτό που λέμε: "εδώ που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ