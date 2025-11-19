Υπουργείο Παιδείας: 2,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η χρηματοδότηση αφορά την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στα κτήρια του Πανεπιστημίου και την τοποθέτηση νέων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.

Την έναρξη των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση ύψους 2.500.000 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενέκρινε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025 του ΥΠΑΙΘΑ.

Η χρηματοδότηση αφορά την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στα κτήρια του Πανεπιστημίου και την τοποθέτηση νέων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων στοιχείων, η νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου και η αποκατάσταση των σχετικών επιφανειών.

Ο απώτερος στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη, η βελτίωση της θερμικής και ακουστικής άνεσης σε αίθουσες και χώρους εργασίας, η ενίσχυση της ασφάλειας, της αισθητικής και της λειτουργικότητας των κτηριακών υποδομών και περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου και η αυτονόητη ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3.8 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και τη μείωση λειτουργικών δαπανών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τις διατάξεις του ΤΠΑ 2021 – 2025.