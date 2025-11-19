Νομοσχέδιο ΕΡΤ: Κατά πλειοψηφία εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια

Το νομοσχέδιο, αύριο Πέμπτη, εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισε το ΚΚΕ ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ”Νίκη” και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο Ολομέλεια.

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το σχέδιο νόμου του υφυπουργού στον πρωθυπουργό «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ”Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)” και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT))»

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή εστίασε και απέρριψε κατηγορητικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που αφορούν την ανεξαρτησία της ΕΡΤ, την εισπραξιμότητα του Ανταποδοτικού Τέλους, την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, τον διαχωρισμό της ΕΡΤ3 αλλά και για τα θέματα της ελευθερίας του Τύπου.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με την ανεξαρτησία της διοίκησης της ΕΡΤ απέρριψε τις αιτιάσεις ότι με τον νέο τρόπο συγκρότησης του ΔΣ και την αύξηση από 7 μέλη σε 9 μέλη αυξάνεται η τυχόν κρατική επιρροή, «αντιθέτως αυξάνεται η ανεξαρτησία της». Χαρακτηριστικά είπε ότι με την προηγούμενη 7μελή σύνθεση του ΔΣ τα 5 μέλη (ποσοστό 71%) διοριζόντουσαν από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό και 2 ήταν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Με τη νέα 9μελή σύνθεση του ΔΣ, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων παραμένουν όπως ήταν σε αυτό. Δύο μέλη, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ προέρχονται μετά από διαγωνισμό (γραπτή δοκιμασία και συνέντευξη) του ΑΣΕΠ και όχι από αυθαίρετη επιλογή διορισμού του εκάστοτε υπουργού, ένα μέλος, ακόμη, θα είναι καθηγητής Πανεπιστημίου ΜΜΕ με συγκεκριμένα προσόντα. Συνεπώς το ποσοστό των οριζόμενων και αυτά με αυστηρά πλέον κριτήρια από την κυβέρνηση μελών του ΔΣ της ΕΡΤ περιορίζεται από το 71% στο 44%! Από τα στοιχεία αυτά και μόνο, είπε ο υφυπουργός καταπίπτει κάθε ισχυρισμός περί αλλαγών στον τρόπο συγκρότησης του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ για να ενισχυθεί ο κρατικός παρεμβατισμός και έλεγχος.

Χαρακτήρισε ανεδαφικές πολλές από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, καθώς όπως είπε προσκρούουν στο Ν.4972/2022 Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης λέγοντας ότι «είτε θα πρέπει να έρθετε με μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του Νόμου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υπάγεται και η ΕΡΤ ως εταιρεία του Δημοσίου, είτε να πείτε η ΕΡΤ να μην είναι ΑΕ αλλά κάτι άλλο… Από την στιγμή όμως που η ΕΡΤ είναι ΑΕ που ανήκει στο δημόσιο και οι γενικοί της διευθυντές θα πρέπει να επιλέγονται όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «υποκριτική την κριτική της αντιπολίτευσης» για την αύξηση από 0,5% σε 1% του ποσοστού που θα κρατούν οι πάροχοι ενέργειας από το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΕΡΤ, λέγοντας ότι δεν γίνεται κανένα απολύτως «δωράκι», αντιθέτως οι πάροχοι εφεξής θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι δεν εισέπραξαν από τους καταναλωτές το Τέλος αλλά με μια πολύ αυστηρή διαδικασία, με Ορκωτούς Ελεγκτές θα πρέπει να το αποδεικνύουν και θα μπαίνουν στη βάσανο του ελέγχου τους. Με αυτό τον τρόπο δεν θα ξανασυσσωρευτούν τα 52 εκατ. ευρώ ανείσπρακτες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί με τον μεγαλύτερο όγκο τους να αφορούν την περίοδο 2015-2019. Εκτίμησε δε ότι από αυτά τα 52 εκατ. ευρώ ένα πολύ σημαντικό μέρος θα εισπραχθεί.

Στην πρόταση, η ΕΡΤ3 να διαχωριστεί από την ΕΡΤ ΑΕ, ο υφυπουργός είπε ότι αυτό εάν και τίθεται σε κάθε διαβούλευση απορρίπτεται γιατί «είναι λάθος, οικονομικά, διοικητικά, από άποψη πόρων. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι μια και ενιαία. Η ΕΡΤ3 αποτελεί μια ξεχωριστή Αυτοτελή Γενική Διεύθυνση και με αυτή τη μορφή θεωρούμε ότι εξυπηρετείται καλύτερα ο σκοπός της ως την Φωνή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Περιφέρεια»

Σχετικά για την κατάσταση της Ελευθερία του Τύπου και του Κράτους Δικαίου στην χώρα μας ο κ. Μαρινάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να εστιάσει στα Συμπεράσματα (που είναι το αντικειμενικό δεδομένο της έρευνας) της ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι στις απόψεις που διατυπώνονται από ΜΚΟ κ.λπ. (που είναι υποκειμενικά στοιχεία). «Και το Συμπέρασμα, αυτό που δείχνει στην τελευταία έκθεση της ΕΕ, είναι ότι 15 χώρες είχαν περισσότερες συστάσεις από ό,τι η Ελλάδα που τις έχει περιορίσει σε τέσσερις, γιατί δύο χρόνια τώρα έχει γίνει μια πραγματική δουλειά με τομές που η Ένωση τις έχει αναγνωρίσει» σημείωσε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ