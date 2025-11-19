Φάκελοι Έπστιν: Παραιτείται ο πρώην ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ Λ. Σάμερς από το Δ.Σ. της OpenAI

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI μετά τη δημοσιοποίηση email που είχε ανταλλάξει με τον διαβόητο Τζέφρι Έπστιν.

Ο Σάμερς είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα αποσυρθεί από όλες τις δημόσιες δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές εάν αυτό περιλάμβανε και τη θέση του στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να την υπηρετήσω, ενθουσιασμένος για τις προοπτικές της εταιρείας και ανυπομονώ να παρακολουθήσω την πρόοδό της», δήλωσε ο Σάμερς στο CNBC.

Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI ανέφερε στο CNBC ότι σέβεται την απόφαση του Σάμερς να παραιτηθεί.

«Εκτιμούμε τις πολλές συνεισφορές του και την οπτική που έφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΔΣ της OpenAI.

Λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Σάμερς με τον Έπσταϊν δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσίευσε περισσότερα από 20.000 έγγραφα που έλαβε κατόπιν κλήτευσης από την περιουσία του Έπστιν.

Ο Σάμερς έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Είναι πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν της Μασαχουσέτης δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να διακόψει τους δεσμούς μαζί του. Ο Σάμερς αργότερα την ίδια ημέρα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τις δημόσιες δεσμεύσεις του, ωστόσο δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις διδακτικές του υποχρεώσεις στο Χάρβαρντ.